Reyting sonuçları neden açıklanmadı? 18 Şubat en çok izlenen dizi hangisi oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reytingler dün için henüz belli olmadı ve merakla araştırılanlar arasında yer aldı. 18 Şubat tüm kanallara ait reyting sonuçları için araştırmalar sürerken geçtiğimiz haftanın sonuçları haberimizde yer alıyor
18 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?
Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Dün akşam Bİr Zamanlar Çukurova, Alev Alev ve Akrep dizileri yeni bölümleriyle ekrana geldi. 18 Şubat dünün reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi henüz belli olmadı, bir açıklanma da gelmedi.
REYTİNG SONUÇLARI ÖNCEKİ HAFTA
1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
2 - ESRA EROL'DA
3 - MUCİZE DOKTOR
4 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
5 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET)
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
2 - MUCİZE DOKTOR
3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
4 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET)
5 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT