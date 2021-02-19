Reyting sonuçları neden açıklanmadı? 18 Şubat en çok izlenen dizi hangisi oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reytingler dün için henüz belli olmadı ve merakla araştırılanlar arasında yer aldı. 18 Şubat tüm kanallara ait reyting sonuçları için araştırmalar sürerken geçtiğimiz haftanın sonuçları haberimizde yer alıyor