18 Şubat Perşembe reyting sonuçları için heyecanlı bekleyiş giderek arttı. Dün yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak konusu olmaya devam ediyor. Dün akşam ekranlarda Bir Zamanlar Çukurova, Akrep, Alev Alev ve Survivor gibi önemli yapımlar vardı. Peki, birinci kim oldu? İşte detaylar...

18 ŞUBAT PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

18 Şubat Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçlarının ilerleyen dakikalarda açıklanması ve izleyicilere duyurulması bekleniyor.