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    • 19.02.2021 11:23
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    • 19.02.2021 11:23
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    : Kim birinci oldu? Bir Zamanlar Çukurova, Akrep, Alev Alev...

    hakkındaki araştırmalar özellikle sabah saatleriyle birlikte yükselişe geçti. Dün akşam Star TV'de Akrep, Show TV'de Alev Alev, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Bu kapsamda izleyiciler kimin birinci olduğunu merak ediyor. Peki, 18 Şubat Perşembe na göre kim birinci oldu? İşte merak edilenler...

    18 Şubat Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

    18 Şubat Perşembe reyting sonuçları için heyecanlı bekleyiş giderek arttı. Dün yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak konusu olmaya devam ediyor. Dün akşam ekranlarda Bir Zamanlar Çukurova, Akrep, Alev Alev ve Survivor gibi önemli yapımlar vardı. Peki, birinci kim oldu? İşte detaylar...

    18 ŞUBAT PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

    18 Şubat Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçlarının ilerleyen dakikalarda açıklanması ve izleyicilere duyurulması bekleniyor.

    17 ŞUBAT 2021 REYTİNG SONUÇLARI

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1-KURULUŞ OSMAN ATV

    2-SADAKATSİZ KANAL D

    3-ESRA EROL'DA ATV

    4-MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

    5-SADAKATSİZ (ÖZET) KANAL D

    6-SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

    7-KURULUŞ OSMAN (ÖZET) ATV

    8-DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR TV8

    9-ATV ANA HABER ATV

    10-SHOW ANA HABER SHOW TV

    AB İLK 10 PROGRAM

    1-SADAKATSİZ KANAL D

    2-KURULUŞ OSMAN ATV

    3-SADAKATSİZ (ÖZET) KANAL D

    4-SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

    5-DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR TV8

    6-MUGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

    7-ESRA EROL'DA ATV

    8-KURULUŞ OSMAN (ÖZET) ATV

    9-HAVA DURUMU KANAL D

    10 ATV ANA HABER ATV

        20+ ABC1 İLK 10 PROGRAM

        1-KURULUŞ OSMAN ATV

        2-SADAKATSİZ KANAL D

        3-SELCUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

        4-SADAKATSIZ (ÖZET) KANAL D

        5-DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR TV8

        6-MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

        7-KURULUŞ OSMAN (ÖZET) ATV

        8-ESRA EROL'DA ATV

        9-ATV ANA HABER ATV

        10-HAVA DURUMU KANAL D
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        Haberler Televizyon 18 Şubat Perşembe reyting sonuçları: Kim birinci oldu? Bir Zamanlar Çukurova, Akrep, Alev Alev...