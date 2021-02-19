18 Şubat Perşembe reyting sonuçları için heyecanlı bekleyiş giderek arttı. Dün yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak konusu olmaya devam ediyor. Dün akşam ekranlarda Bir Zamanlar Çukurova, Akrep, Alev Alev ve Survivor gibi önemli yapımlar vardı. Peki, birinci kim oldu? İşte detaylar...
18 ŞUBAT PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI
18 Şubat Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçlarının ilerleyen dakikalarda açıklanması ve izleyicilere duyurulması bekleniyor.
17 ŞUBAT 2021 REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1-KURULUŞ OSMAN ATV
2-SADAKATSİZ KANAL D
3-ESRA EROL'DA ATV
4-MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
5-SADAKATSİZ (ÖZET) KANAL D
6-SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
7-KURULUŞ OSMAN (ÖZET) ATV
8-DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR TV8
9-ATV ANA HABER ATV
10-SHOW ANA HABER SHOW TV
AB İLK 10 PROGRAM
1-SADAKATSİZ KANAL D
2-KURULUŞ OSMAN ATV
3-SADAKATSİZ (ÖZET) KANAL D
4-SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
5-DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR TV8
6-MUGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
7-ESRA EROL'DA ATV
8-KURULUŞ OSMAN (ÖZET) ATV
9-HAVA DURUMU KANAL D
10 ATV ANA HABER ATV