EDHO'da ihanet ve acı veda! İzleyenler şaşkın ters köşe yapıldı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle

Salı akşamlarının efsanesi EDHO'da son kısmında yaşanan çeşitli gelişemeler sonrası hain ismin akıbetine çevrildi. Derin sarsıntının tesiriyle kendini yine derlemekte bir hayli zorlansa da içeride saklı işler çeviren köstebeğin kıskıvrak tutabilmek için varını yoğunu ortaya koyup tek tek amacına erişmesinin ardından Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180.bölüm fragmanı bekleniyor. Birbirinden başarılı ve yetenekli oyuncu kadrosunu; Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu ve Ozan Akbaba gibi isimlerin oluşturduğu ve Salı akşamı heyecan ve gerilim dolu sahneleriyle tutkunlarının karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da önemli gelişmeler yaşandı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 180.BÖLÜM FRAGMANI
Birbirinden başarılı ve yetenekli oyuncu kadrosunu; Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu ve Ozan Akbaba gibi isimlerin oluşturduğu ve Salı akşamı heyecan ve gerilim dolu sahneleriyle tutkunlarının karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180.bölüm fragmanı şu an için henüz duyurulmadı...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"İşte şimdi öksüz kaldık..."
Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.
ACI VEDA
Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.
ŞOK ETKİSİ YARATIYOR
Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır.