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EDHO'nun Hatice'si ve eşine bakın! "Eşim pilot ve iş saatleri konusunda birbirimizi çok iyi anlıyoruz" demişti...

EDHO'nun Hatice'si ve eşine bakın! "Eşim pilot ve iş saatleri konusunda birbirimizi çok iyi anlıyoruz, her konuda bana tam destek" diyen 41 yaşındaki başarılı isim, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. EDHO 179. bölümde hayatını kaybeden Hayriye Çakırbeyli'nin gidişiyle kolu kanadı kırılacak olan Hatice, izleyiciyi gözyaşlarına boğacak. Geçtiğimiz günlerde eşi, çocukları ve EDHO hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Sevinç Kıranlı'nın eşi merak konusu oldu. İşte "Eşim pilot ve iş saatleri konusunda birbirimizi çok iyi anlıyoruz" iyen EDHO'nun Hatice'si Sevinç Kıranlı, eşi ve çocukları...

19.01.2021 09:59 - Son Güncelleme: 19.01.2021 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





