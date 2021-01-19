EDHO'nun Hatice'si ve eşine bakın! "Eşim pilot ve iş saatleri konusunda birbirimizi çok iyi anlıyoruz" demişti...
EDHO'nun Hatice'si ve eşine bakın! "Eşim pilot ve iş saatleri konusunda birbirimizi çok iyi anlıyoruz, her konuda bana tam destek" diyen 41 yaşındaki başarılı isim, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. EDHO 179. bölümde hayatını kaybeden Hayriye Çakırbeyli'nin gidişiyle kolu kanadı kırılacak olan Hatice, izleyiciyi gözyaşlarına boğacak. Geçtiğimiz günlerde eşi, çocukları ve EDHO hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Sevinç Kıranlı'nın eşi merak konusu oldu. İşte "Eşim pilot ve iş saatleri konusunda birbirimizi çok iyi anlıyoruz" iyen EDHO'nun Hatice'si Sevinç Kıranlı, eşi ve çocukları...
SEVİNÇ KIRANLI'NIN EŞİ...
"Eşim pilot ve işe gidiş geliş saatleri o kadar benimle benzeşiyor ki bu konuda birbirimizi çok iyi anlıyoruz ve yardımcı oluyoruz. Kendisi her konuda tam destektir." açıklamalarıyla dikkat çeken EDHO'nun Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi merak konusu oldu. İşte başta Sevinç Kıranlı'nın eşi Mehmet Kıranlı olmak üzere ünlülerin eşleri ve çocukları...