Hercai 57. bölüm fragmanı şok etkisi yarattı! Azize Aslanbey ölüyor mu? Azra'nın gelişi büyük bir hataya neden oluyor

Azize Aslanbey ölüyor mu? Azra'nın gelişi Dilşah'ın büyük bir hata yapmasına neden oluyor! Oyuncu kadrosunda Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), Oya Unustası (Gönül Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Tansu Taşanlar (Azad Şadoğlu), Ahmet Kayakesen (Harun), Zuhal Yalçın (Asiye) gibi güçlü isimler yer alan ATV'nin sevilen dizisi Hercai 57. bölüm fragmanında yaşanan gelişme şok etkisi yarattı.
Azize Aslanbey'in Hercai'de ölüp ölmeyeceği merak ediliyor.
HERCAİ 57. BÖLÜMDE AZİZE ASLANBEY ÖLÜYOR MU?
Miran geçirdiği kazanın ardından bir türlü kendine gelemez, müdahalelerin yetersiz kaldığı anda Reyyan devreye girer ve aşklarından aldığı kuvvetle bir mucizeye sebep olur. Olanların kazadan ibaret olmadığı aşikardır.
Reyyan öğrendiklerinden sonra Füsun'un karşısına dikilir ve hesap sorar. Azize Füsun'la ilgili bir karar vermeye çalışırken Füsun da kızından bir iz bulmanın peşindedir.