Hercai 57. bölüm fragmanı şok etkisi yarattı! Azize Aslanbey ölüyor mu? Azra'nın gelişi büyük bir hataya neden oluyor

Miran ve Cihan geri dönüşü olmayan bir yola girerken her gün biraz daha kötüleyen Yaren ise sonunda dayanamaz ve Füsun'a bir itirafta bulunur. Azra'nın gelişiyle mutlu olan Dilşah bir yandan da Azize'nin onu elinden almasından korkmaktadır.