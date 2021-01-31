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    • 31.01.2021 17:19
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    Hercai 57. bölüm fragmanı şok etkisi yarattı! Azize Aslanbey ölüyor mu? Azra'nın gelişi büyük bir hataya neden oluyor

    Hercai 57. bölüm fragmanı şok etkisi yarattı! Azize Aslanbey ölüyor mu? Azra'nın gelişi Dilşah'ın büyük bir hata yapmasına neden oluyor! Atv'nin sevilen dizisi Hercai 57. bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide canlandırdığı karakter ile dikkat çeken başarılı oyuncu yani Azize Aslanbey'in, Dilşah tarafından bıçaklandığı anlar Hercai 57. bölüm fragmanını izleyen dizisevelerin ağzını açık bırakıyor. Peki Ayda Aksel Hercai'den ayrılıyor mu? Azize Aslanbey ölüyor mu? İşte Hercai 57. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Azize Aslanbey ölüyor mu?

    Azize Aslanbey ölüyor mu? Azra'nın gelişi Dilşah'ın büyük bir hata yapmasına neden oluyor! Oyuncu kadrosunda Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), Oya Unustası (Gönül Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Tansu Taşanlar (Azad Şadoğlu), Ahmet Kayakesen (Harun), Zuhal Yalçın (Asiye) gibi güçlü isimler yer alan ATV'nin sevilen dizisi Hercai 57. bölüm fragmanında yaşanan gelişme şok etkisi yarattı.

    Azize Aslanbey'in Hercai'de ölüp ölmeyeceği merak ediliyor.

    HERCAİ 57. BÖLÜMDE AZİZE ASLANBEY ÖLÜYOR MU?

    Miran geçirdiği kazanın ardından bir türlü kendine gelemez, müdahalelerin yetersiz kaldığı anda Reyyan devreye girer ve aşklarından aldığı kuvvetle bir mucizeye sebep olur. Olanların kazadan ibaret olmadığı aşikardır.

    Reyyan öğrendiklerinden sonra Füsun'un karşısına dikilir ve hesap sorar. Azize Füsun'la ilgili bir karar vermeye çalışırken Füsun da kızından bir iz bulmanın peşindedir.

        Miran ve Cihan geri dönüşü olmayan bir yola girerken her gün biraz daha kötüleyen Yaren ise sonunda dayanamaz ve Füsun'a bir itirafta bulunur. Azra'nın gelişiyle mutlu olan Dilşah bir yandan da Azize'nin onu elinden almasından korkmaktadır.

        Bu korku ona çok büyük bir hata yaptırır.

        AYDA AKSEL KAÇ YAŞINDA?

        Başarılı oyuncu "Ayda Aksel kimdir ve kaç yaşındadır?" İzleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 1983 yılında ilk defa kamera karşısına geçen ve daha sonra pek çok farklı dizide rol alan Ayda Aksel, 15 yıl kadar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde kadrolu eleman olarak çalışmıştır. 31 Ekim 1962 doğumlu olan güzel oyuncu hayatında oyunculuğun yanı sıra sanata da yer vermiştir.

            AYDA AKSEL EĞİTİM HAYATI

            Çocukluk döneminde bale ve viyolonsel üzerine eğitimler almıştır. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Mimar Sinan devlet konservatuarında tiyatro üzerine eğitim almıştır. Bu sayede sanat yaşamına başlamıştır. Reklam filmlerinde sesi ile yer almıştır. Hayatında aynı zamanda oyunculuk eğitimleri de vermektedir.

            AYDA AKSEL'İN KIZI...

            Mimar olan Haluk Semi Yüngör ile evlenerek hayatını birleştirmiştir. Çiftin bu evlilikten bir çocukları olmuştur. Hercai dizisinde yer aldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarını arttıran Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül güzelliğiyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

            Hayatında elde etmiş olduğu başarılar ile ekranların aranan isimlerinden biri olan Ayda Aksel nerelidir? Sorusu akıllara gelebilir. Aslen İstanbul doğum olan oyuncu gençliğini de burada geçirmiştir ve başarılı bir oyuncu olmuştur.
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            Haberler Televizyon Hercai 57. bölüm fragmanı şok etkisi yarattı! Azize Aslanbey ölüyor mu? Azra'nın gelişi büyük bir hataya neden oluyor