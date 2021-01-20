EDHO oyuncularından Sabina Toziya paylaşımları! Oktay Kaynarca ağlattı: Anneler ölmez, bir an önce iyileş Sabina...
EDHO 179. bölümde Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü izleyicilere duygusal anlar yaşattı. 3 hafta aradan sonra Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edilmesi ve acilen ameliyata alınması nedeniyle değişen senaryo son hali ile önceki akşam izleyicileri Atv ekranlarına kilitledi. 74 yaşındaki usta oyuncu Sabina Toziya'ya EDHO oyuncularından, 'Çabuk iyileş, dualarımız seninle...' paylaşımları geldi. Dizide Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın annesi rolünü canlandıran Sabina Toziya'nın sağlık durumu merak edilirken, Oktay Kaynarca'dan gelen paylaşım takipçilerini duygulandırdı. İşte EDHO oyuncularının Sabina Toziya mesajları...
EDHO OYUNCULARINDAN SABİNA TOZİYA PAYLAŞIMLARI!
EDHO'ya veda eden Sabina Toziya'nın sağlık durumu hakkında önceki gün gelen son dakika bilgisi sevenlerini telaşlandırdı. Beyninde tümör olduğu tespit edilen ve acil ameliyata alınması sonucunda EDHO'ya da veda etmek zorunda kalan Sabina Toziya'nın gidişi dizide elbet Hızır Çakırbeyli'yi yıktı. Oktay Kaynarca,Sabina Toziya paylaşımıyla takipçilerini ağlattı.
Altı sezondur ekranda olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hayriye Ana' karakterine hayat veren Sabina Toziya, yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayılan ve apar topar hastaneye kaldırılan Toziya'nın beyninde tümör olduğu tespit edildi ve ameliyata alındı.
SAĞ TARAFINA FELÇ İNDİ
Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafı şu an felçli. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği bugün belli olacak. Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne baş ağrısı, ne yorgunluk ve ne de bulantı şikâyetinin olmadığı belirtildi.