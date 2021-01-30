Survivor yarışmacısı Dora çıka çıka bakın kim çıktı bilerek mi seçiliyorlar! Survivor'ın asi Uğurtan Dora'sı oradan oraya gezmiş... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Uğurtan Dora, nam-ı diğer Dora hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Bu kez izleyicilerin aklındaki soru şu 'Survivor yarışmacıları cast ajanslarından bilerek mi seçiliyor?' İşte detaylar...
Survivor 2021'de Gönüllüler takımı yarışmacıları yakın markajda. Onlardan biri de Dora yani Uğurtan Dora. 37 yaşındaki yarışmacı hakkında araştırma yapanlar gördüklerine inanamadı ve akıllarda soru işaretleri oluştu, bakın neden.
Survivor'ın başarılı isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz'ın daha önce Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranında çalıştığı ortaya çıkmıştı hatırlarsınız. Henüz bunun etkisi dinmeden diğer bir bomba Sancakay Ilım Morgül'den gelmişti.