Survivor yarışmacısı Dora çıka çıka bakın kim çıktı bilerek mi seçiliyorlar! Survivor'ın asi Uğurtan Dora'sı oradan oraya gezmiş... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Uğurtan Dora, nam-ı diğer Dora hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Bu kez izleyicilerin aklındaki soru şu 'Survivor yarışmacıları cast ajanslarından bilerek mi seçiliyor?' İşte detaylar...