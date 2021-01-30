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    • 30.01.2021 13:40
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    • 30.01.2021 13:41
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    yarışmacısı Dora çıka çıka bakın kim çıktı bilerek mi seçiliyorlar! Survivor'ın asi 'sı oradan oraya gezmiş

    TV 8 ekranlarında yayın hayatına başlayan , kısa sürede izleyicinin dikkatini toplamayı başardı. Birbirinden iddialı yarışmacıların ünlüler-gönüllüler formatında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği  2021'de ünlüler takımının yanı sıra da adından oldukça söz ettiriyor. Son günlere damga vuran isimlerden biri gönüllüler yarışmacısı . Hepimiz onu Dora olarak tanıdık ama asıl adı Uğurtan Dora. 37 yaşındaki yarışmacı takım arkadaşlarının eleştiri oklarının hedefi haline gelmiş ve eleme adayı olarak çıkmıştı. Ayrıca geçtiğimzi haftalarda elenen ile yaşadığı tartışma hala akılarda. Uğurtan Dora hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanların kafalar karıştı.

    Survivor yarışmacısı Dora çıka çıka bakın kim çıktı

    Survivor yarışmacısı Dora çıka çıka bakın kim çıktı bilerek mi seçiliyorlar! Survivor'ın asi Uğurtan Dora'sı oradan oraya gezmiş... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Uğurtan Dora, nam-ı diğer Dora hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Bu kez izleyicilerin aklındaki soru şu 'Survivor yarışmacıları cast ajanslarından bilerek mi seçiliyor?' İşte detaylar...

    Survivor 2021'de Gönüllüler takımı yarışmacıları yakın markajda. Onlardan biri de Dora yani Uğurtan Dora. 37 yaşındaki yarışmacı hakkında araştırma yapanlar gördüklerine inanamadı ve akıllarda soru işaretleri oluştu, bakın neden.

    Survivor'ın başarılı isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz'ın daha önce Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranında çalıştığı ortaya çıkmıştı hatırlarsınız. Henüz bunun etkisi dinmeden diğer bir bomba Sancakay Ilım Morgül'den gelmişti.

        Sancakay Ilım Morgül'ün ünlü teknik adam Ünal Karaman'ın yeğeni olduğu gerçeği herkesi şaşırtmıştı. Sancakay Ilım Morgül Survivor'a erken veda etti ancak bu haber çok konuşuldu. Bununla da sınırlı kalmadı Survivor yarışmacıları hakkında gerçekler. Bir diğer isim ise Emin Günenç oldu.

        Gönüllüler takımının yarışmacısı Emin Günenç'in yıllar önce sevgilisiyle Ben Bilmem Eşim Bilir'e katıldığı ortaya çıkınca sosyal medyada yorumlar patladı. Tam bu konuşulurken bir diğer şaşırtan gerçek Uğurtan Dora'dan geldi.

        OYNAMADIĞI REKLAM YOK

        Survivor'ın sivri çıkışlarıyla bilinen yarışmacısı Uğurtan Dora'nın bazı reklam filmlerinde yer aldığı ortaya çıktı.

            Uğurtan Dora bir kuruyemiş firmasının reklamında boy göstermiş.

            Ayrıca bir balık firmasının reklamlarında da yine Uğurtan Dora'yı izlemişiz.

            Dora'yı gördüğümüz diğer bir reklam filmi de bir telekomünikasyon firması.

                UĞURTAN DORA KİMDİR?

                İstanbul Şişli'de doğan ve 37 yaşında olan Uğurtan Dora, 2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı.

                Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.
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