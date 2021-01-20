Kayı alplerinin oklarının hedefi olan Bizans askerleri şaşkınlıkları üzerinden atamamışken, Osman Bey düşmana cepheden saldırdı ve birlikleri dağıttı. Göğüs göğüse çarpışmada Osman Bey başta olmak üzere Kayılar kahramanca savaşırken, Bizans birlikleri kesin bir yenilgiye uğratıldı ve şehit edilen Türk beylerinin intikamı böylece alınmış oldu.

Osman Bey'in zaferine karşılık Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Türk boylarını bir araya getirebilecek mi? Nikola'nın Haçlı ittifakı ilan etmesine Osman Bey'in tepkisi ne olacak? Osman Bey'in zaferi uç bölgesinde nasıl yankı bulacak? Papa'nın ajanları Osman Bey'e karşı nasıl bir oyun kuracak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 42'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.