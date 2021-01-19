Sefirin Kızı kadrosu patır patır dökülüyor! Neslihan Atagül'ün hastalığı tedavi edilemedi diziyi bıraktı bir oyuncu daha gidecek... Sefirin Kızı dizisinde Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Nare ve Sancar Efe'nin aşk hikayesi etrafında şekillenen ve büyük sükse yapan Sefirin Kızı'nın başrol oyuncu Neslihan Atagül diziden ayrılıyor. Peki şimdi ne olacak?
Geçirgen bağırsak sendromu adı verilen hastalık nedeniyle Star TV'de yayın hayatını sürdüren Sefirin Kızı dizisinin kadrosunda çıkacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
Neslihan Atagül, konu hakkında beklenen açıklamayı yaptı. Engin Akyürek ile başrolü paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veriyordu. İşte, detaylar...
NESLİHAN ATAGÜL SEFİRİN KIZI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Sefirin Kızı dizisine devam edemeyeceğini açıklayan Atagül, '' Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız. En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere...'' ifadelerine yer vererek veda etti.
"SENARYOMUZ VE HİKAYEMİZDE DEĞİŞİKLİKLER YAPMAK ZORUNDA KALDIK"
Sefirin Kızı dizisinden resmi sosyal medya hesabından da Atagül'ün ayrılıyla ilgili mesaj paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu'nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım'ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu'ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz."
BU İLK AYRILIK OLMAYACAK
Öte yandan Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu'nun da diziden ayrılması bekleniyor. Yapım şirketiyle anlaşan Uraz Kaygılaroğlu'nun birkaç ay sonra diziden ayrılacağı iddia edilmişti.
HIZLA KİLO KAYBEDİYORDU
Son dönemde hızla kilo kaybeden Neslihan Atagül, bir süredir bağırsak hastalığıyla mücadele ediyordu. Doktorlar, 28 yaşındaki oyuncuya geçirgen bağırsak sendromu teşhisi koydu. Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen ünlü oyuncu, 10 gün rapor aldı. Ancak bu rapor da hastalığını geçirmeyince Atagül, diziden ayrılma kararı aldı.
GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?
Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelir.
NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?
Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. 2005 yılında reklam filmi ile sektöre adım attı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okudu.
Neslihan Atagül Doğulu, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım atmıştır. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. 18 Kasım 2011 tarihinde Atv'de yayına başlayın, Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan "Hayat Devam Ediyor" adlı dizide oynadı. 2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan filmde Zehra rolüne hayat verdi. Araf filminde rol alan Atagül, 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı, başrollerini Kadir Doğulu ile Paylaştığı Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynadı.
2015 yılında Senden Bana Kalan adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolleri paylaştı. Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, başrollerinde Burak Özçivit ve Atagül'ün oynadığı Kara Sevda adlı dizide oynamıştır. 2016 yılında Pantene markasının reklam yüzü oldu. 25 Kasım 2015 tarihinde, Kadir Doğulu ile nişanlanmış daha sonra da evlenmiştir.