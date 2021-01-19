Sefirin Kızı kadrosu patır patır dökülüyor! Neslihan Atagül'ün hastalığı tedavi edilemedi diziyi bıraktı bir oyuncu daha gidecek... Sefirin Kızı dizisinde Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Nare ve Sancar Efe'nin aşk hikayesi etrafında şekillenen ve büyük sükse yapan Sefirin Kızı'nın başrol oyuncu Neslihan Atagül diziden ayrılıyor. Peki şimdi ne olacak?