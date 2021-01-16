Göktuğ'un "Senin için cehennemde yanarım" diyen bir kadına sürgünü reva gören bir beyden daha fazlasını beklemek olmazdı zaten" sözleri Osman Bey'i fena halde sinirlendirdi. Göktuğ'u bir yumrukta yere seren Osman Bey, "Sen ağabeyine hiçbir vakit layık olamadın. Yıkıl karşımdan! Bir daha bu obaya ayak basmayasın" diyerek Göktuğ'u obadan kovdu.

Göktuğ ve Targun'un obadan sürülmesi Osman Bey'in stratejisi mi? Osman Bey, obada nizamını sağlamak için neler yapacak? Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? 'Kozmik oda'daki belgelerde hangi kritik bilgilere ulaşacak? Papa'nın ajanları belgelere ulaşmak için nasıl bir plan kuracak? Osman Bey, elde ettiği belgelerle uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek?