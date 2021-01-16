Show TV'nin Ramo dizisinde başrol bastı gitti izleyici şoka girdi! Oyuncularını bir bir kaybeden Ramo'da başrol ayrıldı... Başrollerini Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı Show Tv dizisi Ramo'da oyuncular birer birer eksiliyor. Daha önce Yiğit Özşener'in veda ettiği Ramo'da bu ikinci ayrılık izleyici çok sarsacak cinsten. Kimsenin beklemediği bu ayrılık sonrası izleyici Ramo'nun gidişatını şimdiden merak ediyor. İşte Ramo'daki yaprak dökümünden ikinci ayrılık.
Show TV'nin sevilen yapımlarından olan başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı Ramo dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başarılı oyunculuk performansı ile izleyici tarafından kısa sürede beğeni toplayan Ramo dizisi 28. Yeni bölümü ile ekrana geldi.
İzleyenleri ekran başına kilitleyen Ramo dizisinde aksiyon tavan yaparken beklenmedik bir ayrılık haberi geldi.
ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sonra Ramo kadrosuna dahil olan Olgun Şimşek yayınlanacak olan 28. bölümde diziye veda etti.
Diziye geçtiğimiz haftalarda başrol oyuncularından Yiğit Özşener veda etmişti.
Son bölümde; Ramo, düşmanı Cihangir'den intikamını aldı. Elindeki pompalı tüfeği Sibel'e doğrultan Cihangir karşısında Ramo'yu buldu. Ramo ise 3 kurşunla Cihangir'i öldürdü. Böylece Olgun Şimşek 28. bölümde diziye veda etti.
Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından da Olgun Şimşek'e veda paylaşımı yapıldı.
RAMO'DA NELER OLDU?
Ramo, cehennemden sağ salim çıkıp, Irak'taki görevini bitirerek evine döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaşır. Sibel, Ramo'nun öldüğünü düşündüğü için Cihangir'i öldürmeye gitmiştir. Ramo, Cihangir'in evinden Sibel'i kurtarmaya gittiğinde Cihangir, Ramo ile Sibel arasındaki ilişkiyi çoktan öğrenmiştir.
İkisi de ölecektir. Ramo, Cihangir'in elinden kurtarmayı başarır ama kimliği belirsiz kişiler tarafından Sibel ve Nehir'in kaçırılmasına da engel olamaz. Bu gizemli düşmanın elinden Sibel ve Nehir'i sağ salim kurtarabilmek için Ramo ve Cihangir işbirliği yapmak zorunda kalır.