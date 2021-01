'Kuruluş Osman kadınları onurlandırıyor' diyen Yeşim Ceren Bozoğlu: "Güzel dua etmişim ki Hazal Hatun rolü geldi..."

"BÖYLESİ KIRK YILDA BİR GELİR"

İşini keyifle yapan Yeşim Ceren Bozoğlu, eğitim sürecindeki hevesinden kahkahalarla bahsetti: "Bu kılıç meselesini çok havalı buluyorum. Bir de Bamsı karakterimiz çift kılıçları çekiyor ya çok şaşırmıştım. Bozdağ Film Yapımın ciddi bir eğitim almamızı sağlayan okulu var. Oradaki hocalarımız bize kılıç kullanımı, at binme ok atma ile ilgili çok iyi bir eğitim veriyorlar. Ben işkolik olduğum için gelmeden 24 bölümün hepsini seyrettiğim için toplantılarda 'öğretmenim ben de Burak gibi damlardan uçabilir miyim?' gibi sorular soruyordum. İlk kılıç dersinden sonra bu işin o kadar kolay olmadığını idrak ettim ama çok zevkli bir şey ve her aktörün deneyimleyeceği şeyler de değil. O yüzden Hazal da bir kadın aktris olarak bir yandan hem bu kadar dişi, maskülen, güçlü bir kadınken, bir yandan abisi ve çocuğu gibi çok ciddi zaaf noktaları olan da bir karakter. Bu kadar renkli bir rolün içinde bunları deneyimlemek kırk yılda bir denk gelir. Oyuncu ekibi olarak buradaki fiziksel performansının asker gibi olması gerekiyor."