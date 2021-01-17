Ceylan, Bahar'ı tuzağa düşürdüğünü varsayan Ebru'ya baka baka adilikle alakalı laflar söyledi. Bir yandan da vefat eden eşi Gönül'e kavuşmaya çalışan Tipi masada inatla infaz edilmek için uğraşsa da Hızır buna son anda müdahale etti. Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Levent Sülün eklendi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
EDHO'YA YENİ OYUNCU
Bir süredir ekranlardan uzak kalmış olsa da sürprizlerin ardı arkasının kesilmeyeceği yeni bölümleriyle bekleyenlerin huzuruna geçecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Levent Sülün eklendi. Dinamikliğini kaybetmeyen bir oyuncu akışının olduğu Eşkıya Dünyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da boy gösterecek olan Levent Sülün, mesleki kariyerinde televizyon dünyasına damgasını vuran Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi isimli dizi projelerinde yer almıştır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA REYTİNGLERİ ALTÜST EDEN SAHNE!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli'nin ağızları bir karış açık bırakan açıklamalar gerçekleştirerek; "Masanın 14. kuralına göre, masada liderlik etmiş bir kişi, masanın üyelerinden biri için hayatını ortaya koyabilir. İlyas Tipi için yapman gerekeni bana yapacaksın" sözleriyle ders niteliğinde bir tavır sergilemesi izleyici kitlesinin ilgi odağı haline haline gelerek sosyal medyada kendine geniş ölçüde yer buldu.