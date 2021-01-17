Ceylan, Bahar'ı tuzağa düşürdüğünü varsayan Ebru'ya baka baka adilikle alakalı laflar söyledi. Bir yandan da vefat eden eşi Gönül'e kavuşmaya çalışan Tipi masada inatla infaz edilmek için uğraşsa da Hızır buna son anda müdahale etti. Ayrıca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Levent Sülün eklendi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...