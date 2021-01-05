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Haberler Galeri Magazin Eşkıya'nın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi meğer EDHO'da da rol almış! İşte Yunus Emre Yıldırımer'in güzel eşi

Eşkıya'nın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi meğer EDHO'da da rol almış! İşte Yunus Emre Yıldırımer'in güzel eşi

İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Yunus Emre Yıldırımer. Edho'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Eşi ile olan fotoğraflarını medya hesabından paylaşan Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa'nın güzelliği herkesi büyülüyor. Birlikte sık sık fotoğraf paylaşan çift için maşallah demek gerek. İşte başta Eşkıya'nın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

05.01.2021 09:25 - Son Güncelleme: 05.01.2021 09:25
Eşkıya'nın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi meğer EDHO'da da rol almış! İşte Yunus Emre Yıldırımer'in güzel eşi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sezon finali yapmış olsa da, dizinin yıldızlarının özel hayatları merak ediliyor. Bunlardan biri de dizinin Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer.

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Eşkıya'nın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi meğer EDHO'da da rol almış! İşte Yunus Emre Yıldırımer'in güzel eşi

Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melissa Yıldırımer merak konusu oldu. Hele ki bir dönem Eşkıya'da da rol aldığını öğrenenlerin merakı iyice körüklendi. İşte başta Yunus Emre Yıldırımer'in eşi olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Eşkıya'nın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi meğer EDHO'da da rol almış! İşte Yunus Emre Yıldırımer'in güzel eşi

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Eşkıya'nın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi meğer EDHO'da da rol almış! İşte Yunus Emre Yıldırımer'in güzel eşi

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Eşkıya'nın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi meğer EDHO'da da rol almış! İşte Yunus Emre Yıldırımer'in güzel eşi

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

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