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Haberler Galeri Magazin Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i EDHO'nun Fahri babasıydı... Kenan Çoban'ın eşi ve oğluna bakın! 'Ailece benziyorlar'

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i EDHO'nun Fahri babasıydı... Kenan Çoban'ın eşi ve oğluna bakın! 'Ailece benziyorlar'

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i EDHO'nun Fahri babasıydı... Kenan Çoban'ın eşi ve oğlunu görenler 'Ailece benziyorlar' diyor! Atv'nin efsane dizisi EDHO'da Fahri baba karakteri ile karşımıza çıkan Kenan Çoban, Kurtlar Vadisi dizisi ile Abdülhey karakterine hayat veriyordu. İzleyiciler bir dönem Kenan Çoban'ı Abdülhey karakteri ile öyle özdeşleştirmişti ki başarılı oyuncunun adı Abdülhey Çoban olarak anılıyordu. Aradığı aşkı 2. evliliğinde bulan 45 yaşındaki Kenan Çoban'ın eşi ve oğlu Miraç'ın benzerliği sosyal medya gündeminde. İşte özellikle gözleri babası Kenan Çoban'a benzetilen Miraç Çoban ve annesi...

15.01.2021 19:12 - Son Güncelleme: 15.01.2021 19:29
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i EDHO'nun Fahri babasıydı... Kenan Çoban'ın eşi ve oğluna bakın! 'Ailece benziyorlar'

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i EDHO'nun Fahri babasıydı... Kenan Çoban'ın eşi ve oğluna bakın! Çoban ailesini görenler, 'Hepsi birbirinin aynısı' diyor. 22 Ocak 1975'te Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Elazığ Ticaret ve Meslek Lisesi mezunu olan Çoban, Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yaptı. Kurtlar Vadisi, Kenan Çoban'ın ilk dizi deneyimi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i EDHO'nun Fahri babasıydı... Kenan Çoban'ın eşi ve oğluna bakın! 'Ailece benziyorlar'

EN BÜYÜK HAYALİ...

Atletizm, futbol, tekvando sporlarını ve ata binmeyi seviyor. Boş vakitlerinde spor yapıyor, sinemaya gidiyor. En çok aksiyon filmlerini seviyor. En beğendiği yabancı aktörler Mel Gibson, Tom Cruise ve Al Pacino. En büyük hayali, özel harekatta vurucu tim olarak görev almak.

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i EDHO'nun Fahri babasıydı... Kenan Çoban'ın eşi ve oğluna bakın! 'Ailece benziyorlar'

Kendini disiplinli ve titiz biri olarak tanımlayan Kenan Çoban: "Her yaptığım işi severim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım, verilen her görevi yerine getiririm ve hiçbir işim yarım kalmaz." diyor. Peki ya başarılı oyuncunun ailesi... İşte Kenan Çoban'ın eşi ve oğlu başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i EDHO'nun Fahri babasıydı... Kenan Çoban'ın eşi ve oğluna bakın! 'Ailece benziyorlar'

EVRİM ALASYA VE AYSUN ALASYA

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i EDHO'nun Fahri babasıydı... Kenan Çoban'ın eşi ve oğluna bakın! 'Ailece benziyorlar'
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