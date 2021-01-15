Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i EDHO'nun Fahri babasıydı... Kenan Çoban'ın eşi ve oğluna bakın! 'Ailece benziyorlar'

Kendini disiplinli ve titiz biri olarak tanımlayan Kenan Çoban: "Her yaptığım işi severim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım, verilen her görevi yerine getiririm ve hiçbir işim yarım kalmaz." diyor. Peki ya başarılı oyuncunun ailesi... İşte Kenan Çoban'ın eşi ve oğlu başta olmak üzere ünlülerin aileleri...