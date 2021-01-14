EDHO'da bomba isim! Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nden sonra o isim şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da...
EDHO'da bomba isim! Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nden sonra o isim şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da... Atv'nin 6 sezondur devam eden dizisi EDHO 179. bölüm fragmanı büyük bir heyecanla beklenirken, gelen haber diziseverleri bir hayli heyecanlandırdı. Çiçek Taksi, Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde boy gösteren usta oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümlerde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki EDHO oyuncu kadrosuna yeni gelen oyuncu kim? Hangi karakteri canlandıracak? İşte detaylar...
EDHO 179. bölüm fragmanı heyecanla beklenirken Yaman ve müttefiklerinin masada olması "Dalavereciler içlerinde cirit atacak" yorumlarının sıkça yapılmasına neden oldu. 6. sezona bomba gibi giriş yapan ve oyuncu kadorsuna yeni isimleri dahil eden efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümlerde Levent Sülün fırtınası esecek.
Geçmişte Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nde de rol alan Sülün, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 179. bölümünden itibaren kadrosunda yer alacak. Sinema ve dizi film oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 8 Kasım 1975, İstanbul doğumlu. Sanat hayatına 1995 yılında Çiçek Taksi dizisiyle başlayan Levent Sülün, oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı yapmakta,ayrıca reklam filmlerinde de rol almaktadır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.