Haberler Galeri Magazin EDHO'da bomba isim! Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nden sonra o isim şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da...

EDHO'da bomba isim! Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nden sonra o isim şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da...

EDHO'da bomba isim! Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi'nden sonra o isim şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da... Atv'nin 6 sezondur devam eden dizisi EDHO 179. bölüm fragmanı büyük bir heyecanla beklenirken, gelen haber diziseverleri bir hayli heyecanlandırdı. Çiçek Taksi, Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde boy gösteren usta oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümlerde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki EDHO oyuncu kadrosuna yeni gelen oyuncu kim? Hangi karakteri canlandıracak? İşte detaylar...

14.01.2021 17:13 - Son Güncelleme: 14.01.2021 17:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





