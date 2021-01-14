5 yıldır kesintisiz birinci olan ve reyting rakorları kıran dizilerine bir yenisini daha ekleyen ATV, AKINCI ile 2021'e bomba gibi giriş yaptı. Dizide Şükrü Özyıldız'ın operasyonlara hazırlandığı, silah ve dövüş eğitimlerini aldığı mahzen izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Akıncı'nın özel mahzeni...

Akıncı'nın silah ve dövüş eğitimlerini aldığı 1500 metrekarelik mahzen, dizinin kilit çekim alanlarından birini oluşturuyor. Özel dekorlu ve ışıklandırmalı platonun yapımında mimar ve heykeltıraşların da aralarında bulunduğu 40 kişilik bir ekip görev yaptı.