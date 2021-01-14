Survivor Aleyna'yı bir de Instagram'da görün! 'Engelli bir kardeşim var' diyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun bu kareleri çok başka annesiyle... Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Survivor 2021 izleyicileri yarışmacılar arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Konseyde 'Engelli bir kardeşim var. O beni burada görmek' istediği diyen Aleyna Kalaycıoğlu performansını bu zamana kadar pek gösteremese de yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinin başında geliyor. Los Angeles'ta yaşayan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyada adeta bir fenomen. Gelin Survivor Aleyna'nın özel hayatına bir de yakından bakalım.