Survivor Aleyna'yı bir de Instagram'da görün! 'Engelli bir kardeşim var' diyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun bu kareleri çok başka annesiyle... Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Survivor 2021 izleyicileri yarışmacılar arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Konseyde 'Engelli bir kardeşim var. O beni burada görmek' istediği diyen Aleyna Kalaycıoğlu performansını bu zamana kadar pek gösteremese de yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinin başında geliyor. Los Angeles'ta yaşayan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyada adeta bir fenomen. Gelin Survivor Aleyna'nın özel hayatına bir de yakından bakalım.
Survivor 2021'de gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinin başında geliyor.
Bu zamana kadar performansı beklenenin altında kalan Aleyna Kalaycıoğlu oldukça iddialı. Engelli kardeşinin isteği üzerine Survivor 2021'e geldiğini söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında bir bakalım.
ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.
Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi.
Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.
Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti.
Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde engelli bir kardeşi olduğunu ve onun isteği üzerine Survivor'a geldiğini söyleyen Aleyna, yarışmaya katılma hikayesini şöyle anlatıyor:
"Survivor'a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor."