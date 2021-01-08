Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Süper kahramanın çocukluğuna bakın...

Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Süper kahramanın çocukluğuna bakın...

Akıncı nam-ı diğer Fatih karakteri ile Atv ekranlarında bir ilke imza atan Şükrü Özyıldız, sosyal medya gündeminde. Sıra dışı konusu ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Akıncı dizisinin başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız, başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. 32 yaşındaki Şükrü Özyıldız'ın çocukluk hali sosyal medyada, 'Çocukluğunda da yakışıklıymış' dedirtti. İşte Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız ve ünlülerin çocukluk halleri...

08.01.2021 09:15 - Son Güncelleme: 08.01.2021 09:40
Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Süper kahramanın çocukluğuna bakın...

Yerli ve milli süper kahramanımız Akıncı, nam-ı diğer Fatih karakteri ile izleyiciyi Atv ekranlarına kilitleyen başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, çocukluk fotoğrafları ile bir kez daha kendisine hayran bırakmayı başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Süper kahramanın çocukluğuna bakın...

İşte başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılıyla dikkat çeken Şükrü Özyıldız'ın çocukluk hali başta olmak üzere ünlülerin değişimlerine bakın...

Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Süper kahramanın çocukluğuna bakın...

ÇAĞATAY ULUSOY

Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Süper kahramanın çocukluğuna bakın...
Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Süper kahramanın çocukluğuna bakın...

EBRU ŞAHİN

DİĞER GALERİLER