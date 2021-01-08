Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız'ın bu hali sosyal medyayı salladı! Süper kahramanın çocukluğuna bakın...
Akıncı nam-ı diğer Fatih karakteri ile Atv ekranlarında bir ilke imza atan Şükrü Özyıldız, sosyal medya gündeminde. Sıra dışı konusu ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Akıncı dizisinin başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız, başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. 32 yaşındaki Şükrü Özyıldız'ın çocukluk hali sosyal medyada, 'Çocukluğunda da yakışıklıymış' dedirtti. İşte Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız ve ünlülerin çocukluk halleri...
08.01.2021 09:15
- Son Güncelleme: 08.01.2021 09:40
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