Dizinin başrol karakterlerinden biri olan Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye'nin ve annesi Hasibe'nin neden bu durumda oldukları ve neler yaşadıkları diziye yeni katılacak karakter ile belli olacak. Diziye son katılacak isim Safiye'nin anneannesi olan Meryem karakteri olacak.