Masumlar Apartmanı'na Safiye'nin yeni kabusu olacak transfer! Masumlar Apartmanı'na veda ederken saç baş yolduran anne geliyor... Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı yeni bölüm heyecanla bekleniyor. TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımı Masumlar Apartmanı oyuncuları ve konusu ile adından söz ettiriyor. Dizi karakterlerinden Safiye'nin hayatını etkileyen anne Hasibe'nin durumunu ortaya koyacak flaş transferle düğümün çözülmesi bekleniyor.
Masumlar Apartmanı her hafta izleyicileri ekran karşısına kilitlemeyi başarıyor.
Dizinin başrol karakterlerinden biri olan Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye'nin ve annesi Hasibe'nin neden bu durumda oldukları ve neler yaşadıkları diziye yeni katılacak karakter ile belli olacak. Diziye son katılacak isim Safiye'nin anneannesi olan Meryem karakteri olacak.
Safiye ve annesi Hasibe'nin hayatındaki travmaların nedeni de böylece açıklığa kavuşacak. Meryem rolü için bir süredir çok etkili bir oyuncu arayışına girildiği konuşuluyordu. Karaktere usta oyuncu Serpil Gül'ün hayat vereceği öğrenildi.
SAFİYE'NİN ANNEANNESİNİ CANLANDIRACAK SERPİL GÜL KİMDİR?
Başarılı usta oyuncu, 1962'de Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sayısız tiyatro oyununda boy gösteren Gül, dizi ve filmlerde de yer aldı.
Serpil Gül, Kırık Kanatlar dizisinde oynadı sonrasında ise Böyle Bitmesin, Benim İçin Üzülme dizilerinde bulundu. 2017'de Ölene Kadar dizisinde Sabiha karakterine hayat verdi. 2018'de Kanal D ekranlarına gelen Bir Umut Yeter adlı dizide Hacer Özkan karakterini canlandırdı. Hisarbuselik (2006) dizisinin de senaryosunu kaleme aldı.
DİZİLERİ
Ölene Kadar (Sabiha, 2016)
Yaralı Yürek (Cevriye, 2007)
Kırık Kanatlar (Lena, 2005)
FİLMLERİ
Körfez (Nihal, 2017)
Mucize (Güle'nin Annesi, 2014)
Benim İçin Üzülme (Meryem, 2012)
DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Masumlar Apartmanı Naci öldü mü sorusunun yanıtı araştırılırken dizide Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusu oldu.
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in henüz diziden ayrılacağı netlik kazanmadı…