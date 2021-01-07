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    • 07.01.2021 16:22
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    CANLI YAYIN İZLE linki 7 Ocak 2021 Perşembe | linki YOUTUBE Altınları alıp kaçan Derya nerede?

    son bölümde (7 Ocak 2021 Çarşamba) neler yaşanıyor? Ceylan'ın en büyük hayali canlı yayında gerçek olacak! Onu bekleyen sürprizler daha bitmedi! stüdyoya gelecek! Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak! Evli olan Onur'a kaçtı ama Onur'u hiç görmedi! karısı ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! Bugün hesaplaşma vakti! Kayıp Derya ile ilgili herkesi şok edecek son dakika gelişmesi! 100 bin lira değerindeki altınları alıp kaçtı! 21 yıldır hiç görmediği babasını arıyor! Gözyaşları herkesi hüzne boğacak! Altınlarla birlikte ortalıktan kaybolan nerede? Hepsi ve daha fazlası Esra Erol'da...

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol canlı yayında bugün (7 Ocak 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

    ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - TIKLA

    Ceylan'ın en büyük hayali canlı yayında gerçek olacak! Onu bekleyen sürprizler daha bitmedi!

    Gülden stüdyoya gelecek! Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak! Evli olan Onur'a kaçtı ama Onur'u hiç görmedi!

    Muhammet karısı Zeynep ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! Bugün hesaplaşma vakti!

    Furkan 21 yıldır hiç görmediği babasını arıyor! Gözyaşları herkesi hüzne boğacak!

    Kayıp Derya ile ilgili herkesi şok edecek son dakika gelişmesi! 100 bin lira değerindeki altınları alıp kaçtı!
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    Haberler Televizyon Esra Erol CANLI YAYIN İZLE linki 7 Ocak 2021 Perşembe | ATV linki YOUTUBE Altınları alıp kaçan Derya nerede?