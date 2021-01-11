Survivor 2021 yarışmacısı çıka çıka bakın kim çıktı yoksa torpilli mi ! Survivor'ın yakışıklısı Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nun... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Önceki gün konseyde ortaya çıkan Somer Sivrioğlu detayı ise izleyicinin ağzını açık bıraktı. Bakın neden.