Survivor 2021 yarışmacısı çıka çıka bakın kim çıktı yoksa torpilli mi ! Survivor'ın yakışıklısı Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nun... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Önceki gün konseyde ortaya çıkan Somer Sivrioğlu detayı ise izleyicinin ağzını açık bıraktı. Bakın neden.
Gönüllüler takımının dokunulmazlık yarışmasını kaybetmesiyle konseyde bir kişinin adı çıktı. Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Poyraz'a Somer Şef ile ilgili olan anısını sordu.
Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz ve Acun Ilıcalı arasında geçen konuşmalar tüm dikkatleri üzerine çekti. Üniversite yıllarında Poyraz'ın Avustralya'ya gittiğini dile getiren Acun Ilıcalı, Poyraz'ın orada bir macerasının olduğunu belirtti. Bunun üzerine Poyraz, orada bir sene boyunca bir restoranda çalıştığını söyledi.
Survivor Türkiye 2021 sezonunun iddialı yarışmacılarından birisi olan Poyraz, ikinci konseyde dile getirdiği sözlerle beraber gündeme bomba gibi düştü. Poyraz'ın adını hep karıştırdığını dile getiren Acun Ilıcalı, Poyraz'ın üniversite yıllarında yaşadığı bir macerasına değindi. Poyraz Avustralya'ya gittiğini ve orada 1 sene Somer Şef'in yanında çalıştığını dile getirdi.
Survivor 2021 sezonunun başlamasıyla beraber tüm dikkatler programa verildi. Programın ikinci konseyinde Poyraz'la konuşan Acun Ilıcalı, "Peki bir Avustralya maceran olmuş üniversitede. O durum nasıl oldu?" sorusunu sordu.
Poyraz ise "Üniversite üçüncü sınıfta 1 sene Avustralya'ya gittim ve eğitim aldım. O süre zarfında 1 sene Somer Şef'in restoranında çalıştım! Çok güzel bir maceraydı benim için." sözlerini dile getirdi.
Üniversite üçüncü sınıfta Avustralya'ya gittiğini anlatan Poyraz şu ifadeleri kullandı: Somer Şef'in restoranında bir sene garsonluk yaptım. Çok güzel bir maceraydı.
SURVIVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?
Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.
2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.
8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.