Kuruluş Osman 41. bölümde yeni dönem başlıyor: 'Kozmik Oda' açılıyor! Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman 41. bölüm ile 6 Ocak Çarşamba saat 20:00'de ATV ekran ekrana gelecek 41'inci bölümünde Osman Bey, Kayı Obası'nda kendi nizamını kurmaya başlıyor.
Oyuncu kadrosunda Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Erkan Avcı (Nikola), Didem Balçın (Selcan), Yeşim Ceren Bozoğlu (Hazal Hatun), Görkem Kanbolat Arslan (Savcı), Seçkin Özdemir (Flatyos), Seray Kaya (Lena), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Göktuğ), Celal Al (Abdurrahman), Ahmet Yenilmez (Demirci), Umut Karadağ (Yavlak Arslan), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Yiğit Uçan (Boran), Buse Arslan (Aygül), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Bahtiyar Engin (Çömlekçi), Emel Dede (Gonca), Tolga Akkaya (Dumrul), Atilla Güzel (Ayaz), Ömer Ağan (Saltuk), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Ayşen Gürler (Helen) ve Tamer Yiğit (Ertuğrul Bey) ve Cüneyt Arkın (Aksakallı) gibi güçlü isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman 41. bölümde neler olacak? İşte detaylar...
KURULUŞ OSMAN 41. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yeni dönem başlıyor
Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.
Dündar Bey ipin ucunda
Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır.
Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.
Göktuğ'un cezası ne olacak?
Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek?
Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?