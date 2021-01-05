Kuruluş Osman 41. bölümde yeni dönem başlıyor: 'Kozmik Oda' açılıyor! Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman 41. bölüm ile 6 Ocak Çarşamba saat 20:00'de ATV ekran ekrana gelecek 41'inci bölümünde Osman Bey, Kayı Obası'nda kendi nizamını kurmaya başlıyor.

Oyuncu kadrosunda Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Erkan Avcı (Nikola), Didem Balçın (Selcan), Yeşim Ceren Bozoğlu (Hazal Hatun), Görkem Kanbolat Arslan (Savcı), Seçkin Özdemir (Flatyos), Seray Kaya (Lena), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Göktuğ), Celal Al (Abdurrahman), Ahmet Yenilmez (Demirci), Umut Karadağ (Yavlak Arslan), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Yiğit Uçan (Boran), Buse Arslan (Aygül), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Bahtiyar Engin (Çömlekçi), Emel Dede (Gonca), Tolga Akkaya (Dumrul), Atilla Güzel (Ayaz), Ömer Ağan (Saltuk), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Ayşen Gürler (Helen) ve Tamer Yiğit (Ertuğrul Bey) ve Cüneyt Arkın (Aksakallı) gibi güçlü isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman 41. bölümde neler olacak? İşte detaylar...