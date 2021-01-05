Bu karar Masumlar Apartmanı izleyicisini derinden yaralayacak! Masumlar Apartmanı 17.yeni bölüm beklenirken ekranda olmayacak... 16.son bölümünde Naci ve Safiye'nin ilk defa sohbetiyle izleyiciler 17.yeni bölümü hakkında meraklandıran Masumlar Apartmanı'ndan herkesi üzecek karar. Ekranların en çok seyredilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'ndan kötü haber geldi. İzleyici Masumlar Apartmanı bu akşam var mı sorusunun yanıtını arar ve 17.yeni bölümü merakla beklerken hayal kırıklığına uğradı.