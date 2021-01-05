Bu karar Masumlar Apartmanı izleyicisini derinden yaralayacak! Masumlar Apartmanı 17.yeni bölüm beklenirken ekranda olmayacak... 16.son bölümünde Naci ve Safiye'nin ilk defa sohbetiyle izleyiciler 17.yeni bölümü hakkında meraklandıran Masumlar Apartmanı'ndan herkesi üzecek karar. Ekranların en çok seyredilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'ndan kötü haber geldi. İzleyici Masumlar Apartmanı bu akşam var mı sorusunun yanıtını arar ve 17.yeni bölümü merakla beklerken hayal kırıklığına uğradı.
Fakat TRT'nin bu hafta Masumlar Apartmanı dizisi için aldığı karar seyirciyi üzdü. Yılbaşı arası veren diziler arasına Masumlar Apartmanı da katıldı. Payitaht'ı Cuma günü yayınlayarak sürpriz yapan TRT'nin, Masumlar Apartmanı için yılbaşı arası vermeyeceği düşünülüyordu.
Ancak son dakika gelişmesiyle en büyük rakibi EDHO'nun ara vermesiyle Masumlar Apartmanı 5 Ocak salı akşamı yayınlanması beklenen bölümünün yayınlanmamasına karar verildi.
Ani bir kararla bu hafta yayınlanmama kararı alan Masumlar Apartmanı yeni bölüm tarihi belli oldu.
Masumlar Apartmanı sadece 1 bölüm ara vererek ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Masumlar Apartmanı yeni bölümü 12 Ocak Salı akşamı TRT 1'de yayınlanacak.
MASUMLAR APARTMANI 16.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Masumlar Apartmanı son bölümde; Safiye kalbindeki kor gibi büyüyen özlemini dindirme imkanı elde ederken, gelişiyle hayatının yeniden merkezine yerleşen Naci'yle olan diyalogları hafızalarda kalıcı bir iz bıraktı. Masumlar Apartmanı 16.son bölümde; Geçmişteki korku ve acı dolu hatıraların gölgesinden sıyrılmayı başaran Safiye, içindeki çocuğun sesini yükselterek duygularının peşinden gitmeye yeşil ışık yaktı.
Naci'nin dönüşünü gördüğü ilk anlardan itibaren ağzı kulaklarına varan Safiye'nin geçirdiği değişim başta Gülben olmak üzere herkesi şaşkına sürüklerken, Naci'yle apartmanda görüşme ayarlayarak hasret gidermelerinin ardından Masumlar Apartmanı 17.bölüm fragmanı bekleniyor.
Aradan seneler geçmiş olsa da gönlündeki izlerini halen silip atamadığı ve ilk günkü heyecanla bağlı olduğu Naci'yle karşı karşıya gelen Safiye'nin duygu yüklü sahnelerinin gündemde yankı uyandırmasının akabinde Masumlar Apartmanı 17.bölüm fragmanı ekranda mı?
Son olarak final bölümünde de apartmanın terasına çıkan Safiye'nin, Han'ın hazırladığı saklı mekanı keşfetmesinin ve Han & İnci'nin evlilik fotoğraflarıyla yüzleşmesi ortalığı birbirine karıştırdı.
MASUMLAR APARTMANI 17.BÖLÜM FRAGMANI YAYINA GİRDİ Mİ?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanarak hayata geçirilen Masumlar Apartmanı 17.bölüm fragmanı şu an için henüz ekrana gelmedi...