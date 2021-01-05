Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 05.01.2021 13:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.01.2021 13:09
    ABONE OL

    2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kim? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak?

    2021 kadrosu açıklandı! Bu haberin ardından vatandaşlar tarafından 'Survivor ne zaman başlayacak? yarışmacıları kim?' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Survivor 2021 sezonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl Cemal Can Canseven’in şampiyon olduğu Survivor, 9 Ocak Cumartesi günü izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, Ünlüler-Gönüllüler takımının belli olup olmadığı merak konusu oldu. Survivor’ın açıklanan ilk kadrosu Ünlüler oldu. İşte Survivor 2021 yarışmacıları...

    2021 Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kim? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Survivor 2021 kadrosu belli oldu! 'Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları kim?' sorularının yanıtı merak ediliyor.Yarışma programı Survivor 2021'e az bir süre kaldı. Büyük mücadelenin yaşanacağı sinyallerini veren Survivor 2021'de Ünlüler takımı belli oldu. İlk fragmanın yayınlanmasıyla birlikte kimlerin Survivor'da yer alacağı belli olmuş oldu. İşte 9 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Survivor'ın Ünlüler takımı...

    2021 SURVİVOR YENİ SEZON BAŞLIYOR!

    Survivor'un ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.

    Survivor 2021'e gidecek ünlü yarışmacılar:

    -Melis Sezer

    -İsmail Balaban

    -Meryem Kasap

    -Hayrettin

    -Barış Özbek

    -Çağrı Atakan

    -Merve Aydın

    -Batuhan Karacakaya

    -Öykü Çelik

    -Cemal Hünal

    GÖNÜLLÜLER TAKIMI

    Survivor gönüllüler kadrosu ünlülerin ardından açıklandı. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kadroda;

    Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe Reşat, Aleyna, Staven yer aldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin 2021 Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kim? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak?