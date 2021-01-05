2021 Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kim? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 kadrosu belli oldu! 'Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları kim?' sorularının yanıtı merak ediliyor.Yarışma programı Survivor 2021'e az bir süre kaldı. Büyük mücadelenin yaşanacağı sinyallerini veren Survivor 2021'de Ünlüler takımı belli oldu. İlk fragmanın yayınlanmasıyla birlikte kimlerin Survivor'da yer alacağı belli olmuş oldu. İşte 9 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Survivor'ın Ünlüler takımı...
2021 SURVİVOR YENİ SEZON BAŞLIYOR!
Survivor'un ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.
Survivor 2021'e gidecek ünlü yarışmacılar:
-Melis Sezer
-İsmail Balaban
-Meryem Kasap
-Hayrettin
-Barış Özbek
-Çağrı Atakan
-Merve Aydın
-Batuhan Karacakaya
-Öykü Çelik
-Cemal Hünal
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Survivor gönüllüler kadrosu ünlülerin ardından açıklandı. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kadroda;
Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe Reşat, Aleyna, Staven yer aldı.