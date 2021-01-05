2021 Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları kim? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 kadrosu belli oldu! 'Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları kim?' sorularının yanıtı merak ediliyor.Yarışma programı Survivor 2021'e az bir süre kaldı. Büyük mücadelenin yaşanacağı sinyallerini veren Survivor 2021'de Ünlüler takımı belli oldu. İlk fragmanın yayınlanmasıyla birlikte kimlerin Survivor'da yer alacağı belli olmuş oldu. İşte 9 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Survivor'ın Ünlüler takımı...