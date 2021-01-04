Kuruluş Osman 41. bölümde Türklerin 'Kozmik Oda'sı açılıyor! Kritik belgelere ulaşmak isteyen Papa'nın ajanlarının hain planına pabuç bırakmayacak olan Bamsı Bey ve Osman Bey, verdiği mücadele ile Kuruluş Osman izleyicilerini bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Peki, Osman Bey, 'Kozmik Oda'daki belgelerde hangi kritik bilgilere ulaşacak? Papa'nın ajanları belgelere ulaşmak için nasıl bir plan kuracak?
Bamsı Bey, 'Kozmik Oda'yı korumak için ne yapacak? Osman Bey, elde ettiği belgelerle uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek? İşte Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında ipuçları...
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA!
TÜRKLERİN "KOZMİK ODA"SI AÇILIYOR
İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman'ın 6 Ocak Çarşamba saat 20:00'de atv'de ekrana gelecek 41'inci bölümünde, Osman Bey, Türk kağanlarından Kayı beylerine gelen emanetlerin saklandığı Kozmik Oda'nın kapılarını açacak!
Kayı beyi seçilmesinin ardından beylik emanetlerini teslim alan ve babası Ertuğrul Bey'in kılıcını kuşanan Osman Bey, Bamsı Bey'den emanetlerin yalnızca bunlarla sınırlı olmadığının bilgisini almıştı. Türk hükümdarlarından Kayı beylerine kalmış ulu emanetlerin saklandığı ve Bamsı Bey tarafından korunan Kozmik Oda'daki belgelerde hangi bilgilerin yer aldığı, 'Kuruluş Osman' izleyicileri tarafından sosyal medyada yoğun biçimde tartışılıyor.
Oğuz Kağan ve diğer Türk kağanlarından emanet, Büyük Türk hakanlığının yeniden doğması için kritik öneme sahip bu belgeler, Kuruluş Osman 41. bölümde Bamsı Bey tarafından Osman Bey'e teslim edilecek.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
ZİRVENİN GEDİKLİSİ KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA
'Kuruluş Osman', #BeyOsman etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu. Türkiye gündeminde uzun süre birinci sırada yer alan dizi, dünya gündeminde ise beşinci sırada kendine yer buldu. 'Kuruluş Osman'ın 40'ıncı bölümüne beylik toyu ve Osman Bey'in kılıç kuşanma töreni damga vurdu.
Ertuğrul Bey'in ölümünün ardından Kayı Obası'nın yeni beyini seçeceği beylik toyu öncesinde Dündar Bey sürpriz bir hamle yaparak Kayı beylerinin bazılarını altınla yanına çekmeyi planladı. Kayı beylerinin bir araya geldiği toyda Osman Bey ve Dündar Bey eşit oy alırken, son oy Savcı Bey'de kaldı. Amcası Dündar Bey'in kendisini destekleyeceğini düşünen ve toyda tek bir oy bile alamayan Savcı Bey, büyük hayal kırıklığı yaşadı.