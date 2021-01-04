Kuruluş Osman 41. bölümde Türklerin 'Kozmik Oda'sı açılıyor! Kritik belgelere ulaşmak isteyen Papa'nın ajanlarının hain planına pabuç bırakmayacak olan Bamsı Bey ve Osman Bey, verdiği mücadele ile Kuruluş Osman izleyicilerini bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Peki, Osman Bey, 'Kozmik Oda'daki belgelerde hangi kritik bilgilere ulaşacak? Papa'nın ajanları belgelere ulaşmak için nasıl bir plan kuracak?

Bamsı Bey, 'Kozmik Oda'yı korumak için ne yapacak? Osman Bey, elde ettiği belgelerle uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek? İşte Kuruluş Osman 41. bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında ipuçları...