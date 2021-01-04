2020'nin en iyisi Hercai! İsrail'den Hercai'ye 4 ödül birden...

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. atv reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor.
İsrail'de yayın yapan Turkish Drama Channels kanalı bir yarışma düzenleyip 2020'nin en iyilerini seçti. Hercai 4 kategoride ödül aldı.
EN İYİ DİZİ: HERCAİ...
EN İYİ ÇİFT: REYYAN VE MİRAN...
EN İYİ KADIN OYUNCU: EBRU ŞAHİN...
EN İYİ GENÇ OYUNCU: EBRAR DEMİRBİLEK
Mia Yapım Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalı"nı konu alan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, Cahit Gök, İlay Erkök'ün paylaştığı dizinin yönetmenliğini üstleniyor.