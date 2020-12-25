Hercai'nin Miran'ının annesi Dilşah bakın kim çıktı! Merakla beklenen isim Arka Sokaklar'ın Nilgün'üydü...
Hercai'nin Miran'ının annesi Dilşah bakın kim çıktı! Merakla beklenen isim Arka Sokaklar'ın Nilgün'üydü... Atv'nin reyting rekortmeni kıran dizisi Hercai'de Akın Akınözü'nün canlandırdığı Mira'ın annesi Dilşah karakterine hayat verecek olan isim Aysun Metiner oldu. Birçok dizide yer alan başarılı oyuncu 2007 yılında Arka Sokaklar dizisinde Nilgün karakterine hayat vermişti. İşte Hercai'de merakla beklenen Miran'ın annesi Dilşah...
HERCAİ'NİN DİLŞAH'I KİM?
Hercai'nin Miran'ının annesi Dilşah bakın kim çıktı! Merakla beklenen isim Arka Sokaklar'ın Nilgün'üydü... Hercai 53. yeni bölümde Miran içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışırken, hiç beklemediği biri ona yardım ediyor.Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran'ı tüm yollar Azize Aslanbey'e çıkartsa da bu kez düşman kanından canından bir isim. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah'ı…
ESKİ HALİYLE ÜNLÜLER...
1997 yılında rol aldığı Şaşı Felek Çıkmazı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan güzel oyuncu; Galip Derviş, Kahve Bahane, Arka Sokaklar, Asmalı Konak, Sıdıka, Aynalı Tahir, Çoban Yıldızı gibi birçok projede rol almıştır. İşte Hercai'nin Miran'ının annesi Dilşah karakterine hayat veren Aysun Metiner ve ünlülerin eski halleri...