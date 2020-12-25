HERCAİ'NİN DİLŞAH'I KİM?

Hercai'nin Miran'ının annesi Dilşah bakın kim çıktı! Merakla beklenen isim Arka Sokaklar'ın Nilgün'üydü... Hercai 53. yeni bölümde Miran içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışırken, hiç beklemediği biri ona yardım ediyor.Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran'ı tüm yollar Azize Aslanbey'e çıkartsa da bu kez düşman kanından canından bir isim. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah'ı…