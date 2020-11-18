Set ile spor arasında mekik dokuyor!

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Deniz, yeni dizisi için heyecanlı olduğunu söyledi. Sette Coronavirüs tedbirlerine uyulduğunu belirten Burak Deniz, ekledi: "Olabildiğince önlemler alınıyor. Hayatın akışında bu sektörün böyle ilerlemesi gerekiyor."

29 yaşındaki oyuncu, her gün koşu yapıyor.