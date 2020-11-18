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    • Saklambaç
    • 18.11.2020 Gazete
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    'nin yeni dizi fırtınalar estirecek! rolü için form tutuyor...

    'nin yeni dizisi için geri sayım başladı. İddialı dizinin başrol oyuncusu , önceki gün Nişantaşı'ndaki bir spor salonundaydı. Formunu korumak için büyük emek harcayan oyuncu, koşu bandında uzun süre ter attı.

    Maraşlı antrenmanı

    atv'nin yeni dizisi Maraşlı için geri sayım başladı. İddialı dizinin başrol oyuncusu Burak Deniz, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir spor salonundaydı.

    Formunu korumak için büyük emek harcayan oyuncu, koşu bandında uzun süre ter attı.

    Set ile spor arasında mekik dokuyor!

    Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Deniz, yeni dizisi için heyecanlı olduğunu söyledi. Sette Coronavirüs tedbirlerine uyulduğunu belirten Burak Deniz, ekledi: "Olabildiğince önlemler alınıyor. Hayatın akışında bu sektörün böyle ilerlemesi gerekiyor."

    29 yaşındaki oyuncu, her gün koşu yapıyor.
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    Haberler Saklambaç atv'nin yeni dizi Maraşlı fırtınalar estirecek! Burak Deniz rolü için form tutuyor...