Milyonların kanalı atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "Maraşlı"nın, ilk tanıtımı yayınlandı.
Maraşlı (Burak Deniz) ve Mahur (Alina Boz)'un sahafta tanıştıkları ilk günle başlayan tanıtımda;
Maraşlı'nın kızıyla yaşadığı acı dolu günü sorgu odasında anlatması dikkat çekti. Maraşlı ve Mahur'un uyumlarının göz doldurduğu fragmanda ikilinin aksiyon dolu sahneleri de oldukça merak uyandırdı.
BAŞARILI oyuncu Burak Deniz'in eski asker 'Maraşlı' karakterine hayat verdiği dizide, güzel oyuncu Alina Boz, fotoğraf sanatçısı 'Mahur'u canlandırıyor.
Dizisinin yapımını Tims&B Productions, senaryosunu Ethem Özışık, yönetmenliğini Arda Sarıgün, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. İzleyici, Maraşlı'yı büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.
REPLİKLERİ ŞİMDİDEN OLAY OLDU
Cennetin kapısında sandım kendimi; içeri gireyim dedim. meğerse cehenneme girmişim...
Hayatımın en acı günüymüş bilmiyordum halbuki en güzel günü de olabilirdi.
Kaybolan yıllarıma bakmıştım.