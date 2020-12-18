Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ’nın ilk fragmanı yayınlandı! Replikleri şimdiden olay oldu...

    ’nin kanalı atv’nin yeni dizisi ’nın ilk fragmanı yayınlandı. Eski bir askerin yeni hayatını konu alan dizinin tanıtımı, büyük heyecan yarattı.

    Milyonların kanalı atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "Maraşlı"nın, ilk tanıtımı yayınlandı.

    Maraşlı (Burak Deniz) ve Mahur (Alina Boz)'un sahafta tanıştıkları ilk günle başlayan tanıtımda;

    Maraşlı'nın kızıyla yaşadığı acı dolu günü sorgu odasında anlatması dikkat çekti. Maraşlı ve Mahur'un uyumlarının göz doldurduğu fragmanda ikilinin aksiyon dolu sahneleri de oldukça merak uyandırdı.

    BAŞARILI oyuncu Burak Deniz'in eski asker 'Maraşlı' karakterine hayat verdiği dizide, güzel oyuncu Alina Boz, fotoğraf sanatçısı 'Mahur'u canlandırıyor.

    Dizisinin yapımını Tims&B Productions, senaryosunu Ethem Özışık, yönetmenliğini Arda Sarıgün, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. İzleyici, Maraşlı'yı büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

    REPLİKLERİ ŞİMDİDEN OLAY OLDU
    Cennetin kapısında sandım kendimi; içeri gireyim dedim. meğerse cehenneme girmişim...

    Hayatımın en acı günüymüş bilmiyordum halbuki en güzel günü de olabilirdi.

    Kaybolan yıllarıma bakmıştım.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Saklambaç Maraşlı’nın ilk fragmanı yayınlandı! Replikleri şimdiden olay oldu...