Dizisinin yapımını Tims&B Productions, senaryosunu Ethem Özışık, yönetmenliğini Arda Sarıgün, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. İzleyici, Maraşlı'yı büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

REPLİKLERİ ŞİMDİDEN OLAY OLDU

Cennetin kapısında sandım kendimi; içeri gireyim dedim. meğerse cehenneme girmişim...

Hayatımın en acı günüymüş bilmiyordum halbuki en güzel günü de olabilirdi.

Kaybolan yıllarıma bakmıştım.