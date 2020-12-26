Ezber bozan hikayesi ve görkemli kadrosuyla yeni yıla damga vuracak olan Maraşlı, çok yakında atv'de... Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Burak Deniz ve Alina Boz'un rol aldığı dizinin yüksek tempolu yeni tanıtımı atv ekranlarından izleyiciyle buluştu.
Maraşlı'nın yayınlanan ilk bölüm tanıtımında; Mahur'un (Alina Boz) istemeden tanık olduğu cinayet, hayatının bir günde değişmesine neden oldu.
Maraşlı'nın (Burak Deniz), aynı gün tanıştığı Mahur'un hayatını kurtarması ve Mahur'un Maraşlı'ya yaptığı teklif ise büyük merak uyandırdı.