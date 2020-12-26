



Maraşlı'nın yayınlanan ilk bölüm tanıtımında; Mahur'un (Alina Boz) istemeden tanık olduğu cinayet, hayatının bir günde değişmesine neden oldu.







Maraşlı'nın (Burak Deniz), aynı gün tanıştığı Mahur'un hayatını kurtarması ve Mahur'un Maraşlı'ya yaptığı teklif ise büyük merak uyandırdı.







