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    Nefesler tutuldu: dizisinden heyecanlandıran yeni tanıtım

    atv’nin merakla beklenen iddialı yapımı dizisinin yeni tanıtımı, milyonların heyecanını katbekat arttırdı. ve 'un rol aldığı dizi merakla bekleniyor...

    Ezber bozan hikayesi ve görkemli kadrosuyla yeni yıla damga vuracak olan Maraşlı, çok yakında atv'de... Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Burak Deniz ve Alina Boz'un rol aldığı dizinin yüksek tempolu yeni tanıtımı atv ekranlarından izleyiciyle buluştu.



    Maraşlı'nın yayınlanan ilk bölüm tanıtımında; Mahur'un (Alina Boz) istemeden tanık olduğu cinayet, hayatının bir günde değişmesine neden oldu.



    Maraşlı'nın (Burak Deniz), aynı gün tanıştığı Mahur'un hayatını kurtarması ve Mahur'un Maraşlı'ya yaptığı teklif ise büyük merak uyandırdı.
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    Haberler Saklambaç Nefesler tutuldu: Maraşlı dizisinden heyecanlandıran yeni tanıtım