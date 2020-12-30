Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Yıldız Çağri Atiksoy gibi isimlerin oynaması da dizinin her hafta reytinglerde zirvede olmasının bir başka nedeni olarak gösteriliyor. Çünkü bir yapımda ne kadar kaliteli oyuncu bulunursa senaryo o kadar güzel canlandırılır Dolayısıyla yalnızca senaryo değil oyuncuların gösterdiği performans da önemli.