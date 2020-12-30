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    • 30.12.2020 12:43
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    • 30.12.2020 12:43
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    final mi yapıyor? TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı bitecek fısıltısı doğru ama işin altından çıka çıka bu çıktı

    final mi yapıyor yoksa yoluna devam mı ediyor? TRT 1'in bu sezonki en çok konuşulan işlerinden biri olan, oyuncu kadrosunda , , , gibi oyuncuları bulunduran Masumlar Apartmanı'nın finalinin eli kulağında olduğu iddiası bir anda sosyal medyayı karıştırdı. Son olarak Safiye ve Naci'nin gelinlik-damatlıkla görüldüğü sahneler sonrası Masumlar Apartmanı bitiyor iddiaları giderek güçlendi. Peki Masumlar Apartmanı bitecek mi? Madalyonun İçi adlı kitaptan uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın senaryosunun tükentiği de iddialara arasında. Ancak bu iddiaların tek bir kaynağı var bakın o da ne.

    Masumlar Apartmanı final mi yapıyor?

    Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı bitecek fısıltısı doğru ama işin altından çıka çıka bu çıktı... Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar gibi oyuncuları bulunduran Masumlar Apartmanı başladığı günden bu yana yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Dizide Safiye'nin annesinden edindiği roller, kardeşlerinin bu roller üzerindeki psikolojik süreçleri, Gülben'in ablasının baskısına karşı duruşu, geceleri çöp toplayan gündüzleri ise başarılı bir iş insan olan Han'ın hikayesi anlatılıyor. Ancak bu denli çok konuşulan dizinin final yapacağı iddiaları bir anda sosyal medyayı salladı. İşte detaylar.

    Dizi de uzun zamandır bu kadar güzel sahneler yaşanmıyordu. Naci ve Safiye'nin evliliği herkesi mutlu etti. Ancak Masumlar Apartmanı dizisinin ne zaman final yapacağı da konuşulmaya başlandı.

    Belli bir senaryoya bağlı kalındığı ve senaryo sona erdiğinde dizinin de final yapacağı düşünülüyor. Senaryosu bir eserden çevrildiği için, öncelikle bu esere sadık kalınacağı ve dizinin yayınlarının ona göre şekilleneceği bilinmekte. Peki Masumlar Apartmanı hangi tarihte final yapıyor?

    MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

    Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak merak ediliyor. İzleyicilerin tahminleri doğrultusunda dizinin bitimine az bir zaman kalmış olabilir. Çünkü Madalyonun içi isimli romanı incelendiğinde senaryo yakın zamanda tükenebilir.

    Başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip olduğu için bu zamana kadar çok fazla gündeme gelmedi ancak bu dizi için de bir son belirlendi. Dizinin ne zaman yayın hayatını bitireceği ve ekranlara veda edeceği konuşuluyor.

    Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Yıldız Çağri Atiksoy gibi isimlerin oynaması da dizinin her hafta reytinglerde zirvede olmasının bir başka nedeni olarak gösteriliyor. Çünkü bir yapımda ne kadar kaliteli oyuncu bulunursa senaryo o kadar güzel canlandırılır Dolayısıyla yalnızca senaryo değil oyuncuların gösterdiği performans da önemli.

    Ancak Masumlar Apartmanı oyuncularıyla yapılan bir röportajda dizi ile ilgili ufak tüyolar veren Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı'nın en az Haziran 2021'e kadar devam edeceğini söyledi.

    Anlaşıldığı üzere Masumlar Apartmanı final yapmıyor. Sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

    Masumlar Apartmanı'nın kaçıncı bölümde biteceği henüz açıklanmadı ancak olası bir final yapma durumunda dizi yetkililerin bunun hakkında bilgi verecektir.
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