Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Rafet, Avni ve Dayı Korkmaz'ın ölümü bomba gelişmelerin başında yer aldı. Alpaslan kurduğu tuzakla masa üyelerinden Dayı Korkmaz'ı öldürdü. İçlerindeki hainin peşinde olan Hızır Çakırbeyli, Kimsesiz Doğan'ın mekanına bomba bir tuzak kurarak Avni'yi orada ele geçirdi. Avni'yi sorguladığı esnada tam haini öğrenecekken uzaktan gelen bir kurşun hainin ortaya çıkmasına engel oldu. Rafet'in ölümüyle birlikte Tipi'nin masada öldürülüp öldürülmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bölümün ardından EDHO 178. bölüm fragmanında neler olacağı merak konusu. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı. İşte bu haftaki bölümün final sahnesi...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Bahar onların değil, bizzat benim ajanım!"

Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş Çakırbeylilerin karşısında karar çıkar. Alınan bu karara rağmen yolundan dönmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer.