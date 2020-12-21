ZARA'NIN FUTBOL BİLGİSİ

Programa şarkılarıyla damga vuran Zara, futbolla ilgili bir anısını anlatınca herkesi kahkahaya boğdu. Zara, "Bundan yıllar önce yeni yeni tanınmaya başladığım zamanlarda 'Televole' vardı. Erkek kardeşim de futbolda çok fanatik bir Fenerbahçeli ve benimle eğlenmeyi, kandırmayı çok sever. O zamana kadar benim de futbol ile ilgili bir ilişkim yoktu. Balic ve Bolic kardeşler vardı ama ikisi de apayrı insanlar. Soyadları Balic ve Bolic ama ben o kadarını da bilmiyordum. Televole'deki arkadaşlar sorduğu zaman da; 'Bolic ve Balic kardeşlere bayılıyorum' dedim. Sonra, Televole'de haftanın gafı diye yayınlandı" dedi.

Zara'nın bu anısı başta Yılmaz Vural olmak üzere herkesi kahkahaya boğdu.