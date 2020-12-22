Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu akşam yaşanan gelişmeler heyecanı arttırırken 3 sezondur dizide yer alan ünlü oyuncu EDHO'ya veda etti. Son bölümde aleyhine el kaldıranlara yaptıklarıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli'nin ardından Tipi masada Alpaslan'ın aleyhine el kaldıran Rafet'in peşine düştü. Tipi Rafet'in evine gizlice girerek onu öldürdü. Tipi'nin bir masa üyesini öldürmesinin ardından gözler Savaş Özdemir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı sorusunun yanıtına çevrildi. Savaş Özdemir'in canlandırdığı Tipi karakterinin akıbetinin gelecek bölümlerde netlik kazanacak.
EDHO'DA BİR AYRILIK!
Rafet karakterine hayat veren Şener Savaş bu akşam diziye veda etti. Şimdi Savaş Özdemir'in canlandırdığı Tipi karakterinin diziye veda edip etmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığını belirtelim.
İşte EDHO'ya damga vuran Yalan Dünya sahnesi...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 177. BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Bahar onların değil, bizzat benim ajanım!"
Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş Çakırbeylilerin karşısında karar çıkar. Alınan bu karara rağmen yolundan dönmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer.
Aleyhine el kaldıranlara yaptıklarıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır.
Karşısında kim olursa olsun geri adım atmayan Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir.
Tipi ise masada Alpaslan'ın aleyhine el kaldıran Rafet'in peşine düşer.
Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılanların faturasını Avni'ye keser. Alpaslan'ın yok edilmesini isteyen Hamdi Korkmaz, Avni'yi zorlar.
İdris Reis'in oğlu Kaya için Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i istemesi aileler arasında gerginliğe yol açar. Bu sürtüşmenin bitmesi için plan yapan Hayriye Çakırbeyli, planını uygulamak için ilk adımı atar.
Oğlu Hızır Çakırbeyli'nin yuvasını yıkmasına da kayıtsız kalamayan Hayriye Çakırbeyli, Bahar Sincanlı'nın karşısına geçer.
GECEYE AH YALAN DÜNYA DAMGASINI VURDU
EDHO'nun yayınlanan son bölümünde geceye Bozkırın Tezenesi olarak bilinen usta sanatçı Neşet Ertaş'ın şarkısı 'Ah Yalan Dünya' damgasını vurdu.
Alparslan Çakırbeyli'nin de yer aldığı sahnede ünlü şarkıcı Onur Şan'ın seslendirdiği eser, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisinden tam not aldı.