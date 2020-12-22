Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu akşam yaşanan gelişmeler heyecanı arttırırken 3 sezondur dizide yer alan ünlü oyuncu EDHO'ya veda etti. Son bölümde aleyhine el kaldıranlara yaptıklarıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli'nin ardından Tipi masada Alpaslan'ın aleyhine el kaldıran Rafet'in peşine düştü. Tipi Rafet'in evine gizlice girerek onu öldürdü. Tipi'nin bir masa üyesini öldürmesinin ardından gözler Savaş Özdemir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı sorusunun yanıtına çevrildi. Savaş Özdemir'in canlandırdığı Tipi karakterinin akıbetinin gelecek bölümlerde netlik kazanacak.

EDHO'DA BİR AYRILIK!

Rafet karakterine hayat veren Şener Savaş bu akşam diziye veda etti. Şimdi Savaş Özdemir'in canlandırdığı Tipi karakterinin diziye veda edip etmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığını belirtelim.

İşte EDHO'ya damga vuran Yalan Dünya sahnesi...