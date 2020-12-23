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    'da bir garip olay: Enişte diye tanıttığı kişi kocası çıktı

    Korkmaz, Canan adlı kadının evlenme vaadine kandı. 350 bin TL'sini kaptırdı. Soluğu 'da aldı: Enişte diye tanıttığı kişi kocası çıktı. Yardım et .

    En'eş'te vurgunu

    Korkmaz, Canan adlı kadının evlenme vaadine kandı. 350 bin TL'sini kaptırdı. Soluğu 'da aldı: Enişte diye tanıttığı kişi kocası çıktı. Yardım et .

    +18 ALO VUKUAT
    'de avukat Müzeyyen Yılmaz, müvekkili H.Ç'nin tacizine maruz kaldı. Telefon numarası erotik ürün satan yerlere dağıtıldı. Günde 30 kişi arayınca şoka uğradı.

    SAHTE İÇKİ ÇARPTI
    merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu yapıldı. 53 kişi gözaltına alındı..

    DİŞİ DİŞ KAVGA
    İstanbul'da dişçide temizlik kavgası çıktı! Meryem adlı temizlikçi, sekreter Hediye D.'ye saldırdı!

    BÜYÜKSÜN DÜNYA
    İnsanlık, arttı! 2020'de dünya nüfusu 7 milyar 837 milyona çıktı.

    'VAH'BURT
    'ta Erdoğan Acar, dehşet saçtı. Velayeti annelerine verilen 2 çocuğunu öldürüp kafasına sıktı.

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    Haberler Yaşam Müge Anlı'da bir garip olay: Enişte diye tanıttığı kişi kocası çıktı