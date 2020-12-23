Emre Korkmaz, Canan adlı kadının evlenme vaadine kandı. 350 bin TL'sini kaptırdı. Soluğu Müge Anlı'da aldı: Enişte diye tanıttığı kişi kocası çıktı. Yardım et Müge Abla.



+18 ALO VUKUAT

Kocaeli'de avukat Müzeyyen Yılmaz, müvekkili H.Ç'nin tacizine maruz kaldı. Telefon numarası erotik ürün satan yerlere dağıtıldı. Günde 30 kişi arayınca şoka uğradı.



SAHTE İÇKİ ÇARPTI

İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu yapıldı. 53 kişi gözaltına alındı..

DİŞİ DİŞ KAVGA

İstanbul'da dişçide temizlik kavgası çıktı! Meryem adlı temizlikçi, sekreter Hediye D.'ye saldırdı!



BÜYÜKSÜN DÜNYA

İnsanlık, arttı! 2020'de dünya nüfusu 7 milyar 837 milyona çıktı.



'VAH'BURT

Bayburt'ta Erdoğan Acar, dehşet saçtı. Velayeti annelerine verilen 2 çocuğunu öldürüp kafasına sıktı.