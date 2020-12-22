Müge Anlı (22 Aralık) son bölümde akılalmaz dolandırıcılık! Hem gönlünü hem de 350 bin TL'sini kaybetti, eniştesi kocası çıktı... Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Müge Anlı dünkü bölümüyle (21 Aralık Pazartesi) en yüksek izlenme payı alan yapım oldu. Müge Anlı'nın bugünkü son bölümünde (22 Aralık 2020) Emre Korkmaz'ın dolandırılma hikayesi ise akıllara durgunluk verdi.
MÜGE ANLI FIRTINASI DEVAM EDİYOR!
Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde 100 program arasında en çok izlenme payı alan program oldu! Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün yayınlana programıyla (21 Aralık Pazartesi) en yüksek izlenme payı alan yapım oldu. Tüm Kişiler kategorisinde %33,44, AB Sosyal Statü'de %27,59 20+ABC1 kategorisinde ise %32,39 izlenme pay'ına ulaşarak yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.
"EVLENECEĞİM' SANDI, ENİŞTESİ KOCASI ÇIKTI!
Müge Anlı canlı yayınındaki dolandırıcılık iddiası Türkiye gündemine oturdu. 31 yaşındaki Emre Korkmaz'ın evlenmek için görüştüğü Canan adındaki kadının eniştesi diye tanıttığı kişinin aslında eşi olduğu belirtildi. Emre Korkmaz aynı zamanda 350 bin TL de dolandırıldığını söyledi.
Müge Anlı canlı yayınına katılan 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlenme vaadiyle kandırıldığını anlattı. "Mutlu yuvam olsun istedim" diyen Emre Korkmaz, Canan adındaki bir kadın tarafından dolandırıldığını söyledi. Emre Korkmaz, 350 bin TL'sini kaybettiğini de dile getirdi.
Evlenmek için Canan adındaki kadınla birlikte görüşmeye başlayan 31 yaşındaki Emre Korkmaz, hem gönlünü hem de paralarını kaptırdı. Müge Anlı canlı yayınının gündem maddelerinden biri olan dolandırıcılık olayında, Emre'ye enişte olarak tanıtılan kişinin aslında Canan'ın eşi olduğu da iddia edildi.
Emre Korkmaz, "Seviyordum ve hayal kırıklığına uğradım. 350 bin TL param gitti. Yiyecek ekmeye muhtaç bıraktılar." şeklinde konuştu. Korkmaz'ın annesi de "Yıllarca biriktirdiklerimiz gitti." dedi.