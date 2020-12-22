Müge Anlı (22 Aralık) son bölümde akılalmaz dolandırıcılık! Hem gönlünü hem de 350 bin TL'sini kaybetti, eniştesi kocası çıktı... Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Müge Anlı dünkü bölümüyle (21 Aralık Pazartesi) en yüksek izlenme payı alan yapım oldu. Müge Anlı'nın bugünkü son bölümünde (22 Aralık 2020) Emre Korkmaz'ın dolandırılma hikayesi ise akıllara durgunluk verdi.