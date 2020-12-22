



İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yemi bölümünde geceye damga vuran 'Ah Yalan Dünya'nın sözleri



Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın?

Ben de gülemedim; yalan dünyada

Sen beni gönlümce mutlu mu sandın?

Ömrümü boş yere çalan dünyada