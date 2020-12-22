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    • 22.12.2020 23:11
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    • 22.12.2020 23:20
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Ah ' rüzgarı: söyledi, ve Şahin Ağa dinledi

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. 'nun son bölümünde usta sanatçı 'ın şarkısı 'Ah ' damgasını vurdu. 'nin de yer aldığı sahnede ünlü şarkıcı 'ın seslendirdiği eser, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) izleyicisinden tam not aldı.


    Atv ekranlarında yayınlanan, salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kililtledi.



    EDHO'nun yayınlanan son bölümünde geceye Bozkırın Tezenesi olarak bilinen usta sanatçı Neşet Ertaş'ın şarkısı 'Ah Yalan Dünya' damgasını vurdu.



    Alparslan Çakırbeyli'nin de yer aldığı sahnede ünlü şarkıcı Onur Şan'ın seslendirdiği eser, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisinden tam not aldı.



    İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yemi bölümünde geceye damga vuran 'Ah Yalan Dünya'nın sözleri

    Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın?
    Ben de gülemedim; yalan dünyada
    Sen beni gönlümce mutlu mu sandın?
    Ömrümü boş yere çalan dünyada



    Ah, yalan dünyada, yalan dünyada
    Yalandan yüzüme gülen dünyada

    Sen ağladın, canım, ben ise yandım
    Dünyayı gönlümce olacak sandım
    Boş yere aldandım, boşuna kandım
    Rengi gözümde solan dünyada



    Ah, yalan dünyada, yalan dünyada
    Yalandan yüzüme gülen dünyada

    Bilirim sevdiğim, kusurun yoktu
    Sana karşı benim gayet de çokdu
    Felek bulut oldu, üstüme yağdı
    Yaşları gözüme dolan dünyada
    Felek bulut oldu, üstüme yağdı
    Yaşları gözüme dolan dünyada



    Ah, yalan dünyada, yalan dünyada
    Yalandan yüzüme gülen dünyada

    Ne yemek ne içmek ne tadım kaldı
    Garip bülbül gibi feryadım kaldı
    Alamadım, eyvah, muradım kaldı
    Ben gidip ellere kalan dünyada

    Ah, yalan dünyada, yalan dünyada
    Yalandan yüzüme gülen dünyada
    Ah, yalan dünyada, yalan dünyada
    Yalandan yüzüme gülen dünyada
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    Haberler Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Ah Yalan Dünya' rüzgarı: Onur Şan söyledi, Alparslan Çakırbeyli ve Şahin Ağa dinledi