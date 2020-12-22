AKINCI dizisinden heyecanlandıran yeni tanıtım: Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım





AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI

Akıncı dizisinin başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi yer alıyor. Aynı zamanda Akıncı oyuncu kadrosu içerisinde Berrak Kuş, Yıldıray Şahinler, Yılmaz Bayraktar ve Deren Talu yer alıyor. Akıncı dizisi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Henüz dizinin yayın tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken ilerleyen günlerde dizinin ATV ekranlarında izleyici ile buluşması bekleniyor.