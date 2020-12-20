EDHO 177. bölüm fragmanı beklenirken bomba iddia: Alpaslan'ın babası ölmedi! O ismin, Kurtlar Vadisi'nin usta oyuncularından olduğu öne sürüldü. Peki, gerçekten Alpaslan'ın babası ölmedi mi? EDHO'da Alpaslan'ın babası kim olacak? 6 yıl boyunca salı akşamlarının vazgeçilmezi haline dönüşen efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda sürprizlerle izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 6. sezon yeni gelen kadroya katılan oyuncular: Oktay Kaynarca ve Sanem Çelik'in paylaştığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Gökhan Aktepe, Hakan Aydın, Öner Ateş, Gizem Arıkan, Engin Benli, Adnan Biricik, Pelin Akıl, Erol Babaoğlu, Ünal Silver, Hakan Atalay, Alp Özgür Yaşin ve Onur Şan dahil oldu.
Yeni bölümlerle ilgili ortaya tatılan bir iddia ise şok etkisi yarattı. EDHO'da Hızır'ın abisi, Alpaslan'ın babası geri mi dönüyor?
İddiaya göre EDHO 177. bölüm sonrasında Alpaslan'ın babası geri geliyor. Kulislerde dolaşan iddianın ardından merakla beklenen ismin Kurtlar Vadisi'nde Aslan Amca karakterine hayat veren oyuncu Selçuk Yöntem.
İddianın doğruluğu hakkında henüz net bir bilgi yok ama bu iddia şimdiden bomba etkisi yarattı.
İlyas'ın "Hırsızın müptezeli fiilinden yakınır" sözleriyle damgasını vurduğu masa toplantısının ardından Alpaslan kendisinin ölümüne oy verenleri bitirmek için büyük bir pusu kurdu. Yedi masa üyesinin Alpaslan'ın ölümüne el kaldırması herkesi şaşırtırken özellikle İdris Reis ve Rafet'in oy kullanması İlyas başta olmak üzere Façalı ailesini de şok etti. Hızır, Alpaslan'ın planını çözerek toplantı sonrası İlyas'a "Sakın oradan çıkmayın" talimatını verdi. Heyecan dolu final sahnesinin ardından EDHO 177. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.
Alpaslan'ın Yavuz'u kaçırmasının ardından masada ölümünün oylanması herkesi şaşırttı. Yaman ve dostları Alpaslan'ın ölümünü masa kararıyla yapmak için harekete geçerek Yavuz'u Emin'i kaçırarak kurtarıp masada Alpaslan'ın ölümünü oylattılar. Oylama neticesinde Alpaslan'ın ölümü Rafet ve İdris Reis'in oylarıyla 7'ye 5 başarıya ulaştı.
Ancak toplantı bitiminde Alpaslan tüm hepsinin ilmiğini boğazına dolayacak bir plan yaptı. Masa çıkışı pusu kuran Alpaslan Çakırbeyli Yaman ve işbirlikçilerinin ipini çekecek. Bölüm sonrası izleyiciler heyecanla EDHO 177. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV tarafından yayınlanmadı. İşte Alpaslan'ın Yaman başta olmak üzere masa üyelerine pusu kurduğu sahne...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Oradan çıkmayın İlyas!"
Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı ortadan kaldırmak niyetindedir.
KORKMAZLARIN CAN SIKAN PLANI
Alpaslan Çakırbeyli'nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak niyetindedir.
YEDİYE BEŞ
Alpaslan Çakırbeyli'nin akıbeti için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar.
HIZIR: ORADAN ÇIKMAYIN!
Alpaslan'ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır.
CEYLAN NE YAPACAK?
Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla yüzleşmeye hazırdır. Her ne kadar Hızır Çakırbeyli'ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli'nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder.
EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister.
Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır. Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır.
Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.
Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.