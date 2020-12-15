EDHO 176 bölüm fragmanı: Az sonra bağlı olacağın şey İngiliz sicimi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. yeni bölümüyle Atv ekranlarında reytingleri bir kez daha altüst edecek. Pensilvanyalı Fethi, Alpaslan'ın peşinde, Hızır Çakırbeyli ailesini kurtarmak için mücadele ediyor. İşte EDHO 176. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...
Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi güçlü isimler yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. yeni bölümde neler olacak?
EDHO 175. SON BÖLÜMDE OLANLAR!
Hızır Çakırbeyli, Yavuz'un arkasındaki kişileri öğrenmek için hareket ederken diğer yandan da Korkmaz ailesinin yeni planını öğrenmek için uğraştı. Amcası İlyas'ın yeni lider olduğu masaya Şahin Ağa'nın vurulması sonrası çıldırarak baskın yapan Alpaslan, Korkmazların tüm adamlarının kafasına sıktı. Haşmet Façalı'nın son anda engel olmasıyla Yaman Korkmaz ve diğer aile üyeleri ölümden kurtuldu. Heyecan dolu bölümün ardından gözler EDHO 176. bölüm fragmanına çevrildi. Özellikle Alpaslan'ın son sahnede ele geçirdiği Yavuz'a ne yapacağı izleyicilerin aklında bir soru işareti olarak yerini aldı.
EDHO 176. BÖLÜMDE OLACAKLAR!
Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı öldürmeye kararlıdır. Alpaslan Çakırbeyli'nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak niyetindedir.
Alpaslan Çakırbeyli'nin ölümünü için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar. Alpaslan'ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır.
Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla yüzleşmeye hazırdır. Her ne kadar Hızır Çakırbeyli'ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli'nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder.