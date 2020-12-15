EDHO 175. SON BÖLÜMDE OLANLAR!

Hızır Çakırbeyli, Yavuz'un arkasındaki kişileri öğrenmek için hareket ederken diğer yandan da Korkmaz ailesinin yeni planını öğrenmek için uğraştı. Amcası İlyas'ın yeni lider olduğu masaya Şahin Ağa'nın vurulması sonrası çıldırarak baskın yapan Alpaslan, Korkmazların tüm adamlarının kafasına sıktı. Haşmet Façalı'nın son anda engel olmasıyla Yaman Korkmaz ve diğer aile üyeleri ölümden kurtuldu. Heyecan dolu bölümün ardından gözler EDHO 176. bölüm fragmanına çevrildi. Özellikle Alpaslan'ın son sahnede ele geçirdiği Yavuz'a ne yapacağı izleyicilerin aklında bir soru işareti olarak yerini aldı.