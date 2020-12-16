ATV ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam heyecan doruklarda olacak. Savcı ve Dündar Bey obanın yeni beyini seçmek için toy topluyor. Savcı, Bamsı ile görüşerek bey seçilirse Osman'ı ikna etmesi konusunda ricada bulunuyor. Abdurrahman Gazi'nin fragmanda "Ertuğrul Bey'imiz" sözleri dikkat çekerken Tamer Yiğit'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman Ertuğrul Bey öldü mü? Ertuğrul Gazi kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? İşte hayatı...

ERTUĞRUL GAZİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NASIL ÖLDÜ?

Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etmiştir. Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.

İşte hayatı hakkında detaylı bilgi;