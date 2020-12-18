Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 18 Aralık Cuma| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE Türkiye'den Müge Anlı'ya doğum günü mesajları!

Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında ( 8 Aralık 2020 Cuma) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Binlerce kişiyi ailelerine kavuşturup yüzlerce cinayet dosyasını aydınlatırken umudu tükenen herkese umut oldu, okuma yazma bilmeyen kalmasın dedi, genci yaşlısı ayırt etmeden milyonlarca kişiye okuma imkanı sağladı. Müslüman kardeşlerimiz çamurda yatıyor dedi tek bir cümlesiyle uzakları yakın etti kilometrelerce uzağa kasaba inşaa ettirdi.
Çocuklarımız, geleceğimiz güvende olsunlar dedin ödev evleri açtı, binlerce kişi ile birlik oldu kocaman yardım zinciri kurdu tekerlekli sandalyeyle ihtiyaç sahiplerinin eli ayağı yüzündeki gülümsemesi oldu. Sevgi izi ile kaybolan yakınları, pati buldular ile sevimli dostlara kavuşmayı sağladı. Onlarca aşevi ve çok daha fazlası... Türkiye'den Müge Anlı'ya doğum günü mesajları canlı yayında hem duygusal hem de eğlenceli anlara sahne oluyor.
MÜGE ANLI KAÇ YAŞINDA?
Müge Anlı (d. 19 Aralık 1973, İstanbul), Türk televizyon sunucusu ve gazetecisi. 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. 2008'de eşinden boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.
Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yapmıştır. Ardından Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etmiştir.Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp tam anlamıyla sunuculuğa geçti; atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.
Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır.Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu.Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.