Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 18 Aralık Cuma| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE Türkiye'den Müge Anlı'ya doğum günü mesajları!

Çocuklarımız, geleceğimiz güvende olsunlar dedin ödev evleri açtı, binlerce kişi ile birlik oldu kocaman yardım zinciri kurdu tekerlekli sandalyeyle ihtiyaç sahiplerinin eli ayağı yüzündeki gülümsemesi oldu. Sevgi izi ile kaybolan yakınları, pati buldular ile sevimli dostlara kavuşmayı sağladı. Onlarca aşevi ve çok daha fazlası... Türkiye'den Müge Anlı'ya doğum günü mesajları canlı yayında hem duygusal hem de eğlenceli anlara sahne oluyor.