NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Akıncı dizisinden özel görüntüler yayınlanan fragman ile ortaya çıktı. Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan yapımdan görüntülerin yer aldığı teaser, dizinin şimdiden oluşan hayranlarında büyük merak uyandırdı. Akıncı'nın üçüncü tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. İzleyenleri heyecanlandırdı.
İMZASI UNUTULMADI
Akıncı ilk defa 3 yıl önce ortaya çıktı. Akıncı'nın bıraktığı "hiçbir suç cezasız kalmayacak" imzası yıllarca gizemini korudu. Yeniden ne zaman ortaya çıkacağı merak konusu olan Akıncı, kimin için yardıma koşacağı da belirsizliğini sürdürdü.
AKINCI DİZİSİNİN BAŞROLLERİ
Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor.
AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri başta Kuzguncuk olmak üzere İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.
AKINCI DİZİSİNİN KONUSU
Akıncı dizisi konusu Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini konu alan Akıncı dizisinde Modern bir halk kahramanı hikayesi anlatılıyor.
HAYRANLARDAN BÜYÜK İLGİ
Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak yapımın yeni görüntüleri izlenme rekorları kırdı.Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın, yönetmenliğini ise Veli Çelik'in üstlendiği dizi, ekran macerası için gün sayıyor.