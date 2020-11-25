İMZASI UNUTULMADI

Akıncı ilk defa 3 yıl önce ortaya çıktı. Akıncı'nın bıraktığı "hiçbir suç cezasız kalmayacak" imzası yıllarca gizemini korudu. Yeniden ne zaman ortaya çıkacağı merak konusu olan Akıncı, kimin için yardıma koşacağı da belirsizliğini sürdürdü.