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    • 25.11.2020 12:12
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    ATV'nin yeni dizisi 'dan bomba gibi yeni tanıtım! İşte 'nin yeni kahramanı Akıncı'nın tüm detayları

    Yakında ATV ekranında izleyici ile buluşacak olan iddialı dizi ’nın yeni tanıtım videosu yayınlandı. Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini anlatan tanıtım videosu şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Akıncı'nın bıraktığı "hiçbir suç cezasız kalmayacak" imzası da unutulmadı. Güçlü senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken dizisinin başrollerinde ve yer alıyor. İşte Akıncı dizisi oyuncu kadrosu ve hakkında merak edilenler...

    NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Akıncı dizisinden özel görüntüler yayınlanan fragman ile ortaya çıktı. Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan yapımdan görüntülerin yer aldığı teaser, dizinin şimdiden oluşan hayranlarında büyük merak uyandırdı. Akıncı'nın üçüncü tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. İzleyenleri heyecanlandırdı.

    İMZASI UNUTULMADI

    Akıncı ilk defa 3 yıl önce ortaya çıktı. Akıncı'nın bıraktığı "hiçbir suç cezasız kalmayacak" imzası yıllarca gizemini korudu. Yeniden ne zaman ortaya çıkacağı merak konusu olan Akıncı, kimin için yardıma koşacağı da belirsizliğini sürdürdü.

    AKINCI DİZİSİNİN BAŞROLLERİ

    Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor.

    AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Dizinin çekimleri başta Kuzguncuk olmak üzere İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.

    AKINCI DİZİSİNİN KONUSU

    Akıncı dizisi konusu Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini konu alan Akıncı dizisinde Modern bir halk kahramanı hikayesi anlatılıyor.

    HAYRANLARDAN BÜYÜK İLGİ

    Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak yapımın yeni görüntüleri izlenme rekorları kırdı.Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın, yönetmenliğini ise Veli Çelik'in üstlendiği dizi, ekran macerası için gün sayıyor.
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    Haberler Televizyon ATV'nin yeni dizisi Akıncı'dan bomba gibi yeni tanıtım! İşte Türkiye'nin yeni kahramanı Akıncı'nın tüm detayları