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    • 18.12.2020 14:30
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    TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? | , Kanal D, TV8, TRT1, , yayın akışı...

    TV yayın akışı ! Türkiyenin en çok izlenen ulusal kanallarında hangi dizi, film, program ya da yarışmaların olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Binlerce kişi bugün hangi dizi var? Bugün hangi film var? sorularına yanıt arıyor. 18 Aralık Cuma akşamı , Ramo, , , Akrep ve Payitaht Abdülhamid dizileri kıyasıya rekabet edecek. İşte 18 Aralık 2020 Cuma , Kanal D, TV8, TRT1, Kanal 7, , yayın akışı...

    18 Aralık 2020 Cuma TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var?

    Televizyon izleyicileri 18 Aralık Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 18 Aralık Cuma kanalların yayın akışında neler var? 18 Aralık Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Aralık Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Aralık Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    18 ARALIK CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Hercai (Yeni Bölüm)
    00:20 Bir Zamanlar Çukurova
    02:30 Kırgın Çiçekler
    05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kendine İyi Bak
    09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
    11:30 Yeni Gelin
    12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Ramo (Yeni Bölüm)
    23:45 Arıza
    03:00 Çukur
    05:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Yatıya Misafirim Var
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
    00:15 İyi Aile Babası
    04:30 Arda'nın Mutfağı
    05:15 Küçük Ağa

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Akrep
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Söz
    18:30 Star Haber
    20:00 Akrep (Yeni Bölüm)
    00:30 Yerli Dizi Tekrar
    03:30 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
    05:30 Geniş Aile

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 MasterChef Türkiye
    14:15 Doya Doya Moda
    20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
    00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
    02:30 Doya Doya Moda
    04:30 8X8
    05:15 Bilginiz Olsun

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:40 Seksenler
    06:35 Acemi Anneler
    08:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
    11:00 Gönül Dağı
    13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
    15:45 Acemi Anneler
    17:15 Seksenler
    19:00 Ana Haber
    20:00 Payitaht Abdülhamid (Yeni Bölüm)
    00:15 İğne İplik (Yabancı Sinema)
    02:25 Türkan Hanım'ın Konağı
    03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
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    Haberler Televizyon 18 Aralık 2020 Cuma TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? | Atv, Kanal D, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...