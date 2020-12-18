18 Aralık 2020 Cuma TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var?

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 18 Aralık Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 18 Aralık Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

18 ARALIK CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai (Yeni Bölüm)

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

02:30 Kırgın Çiçekler

05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo (Yeni Bölüm)

23:45 Arıza

03:00 Çukur

05:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme