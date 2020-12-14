Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin EDHO'nun Boran'ı Kurtlar Vadisi'nin Muro'suydu... Mustafa Üstündağ Seda Torunlar'da aradığı aşkı bulamadı

EDHO'nun Boran'ı Kurtlar Vadisi'nin Muro'suydu... Mustafa Üstündağ Seda Torunlar'da aradığı aşkı bulamadı

EDHO'nun Boran'ı Kurtlar Vadisi'nin Muro'suydu... Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ'ın aşkta yüzü gülmüyor. Son olarak meslektaşı Ecem Özkaya ile 10 yıllık evliliğini bitiren ve ardından Seda Torunlar ile yeni bir aşka yelken açan Mustafa Üstündağ'ın ilişkisi bitti. Ahmet Kaan adında bir evladı bulunan Mustafa Üstündağ Seda Torunlar ile 2 ay aşk yaşadı.

14.12.2020 17:10 - Son Güncelleme: 14.12.2020 17:40
EDHO'nun Boran'ı Kurtlar Vadisi'nin Muro'suydu... Mustafa Üstündağ Seda Torunlar'da aradığı aşkı bulamadı, çabuk bitti

EDHO'nun Boran'ı Kurtlar Vadisi'nin Muro'su, Çukur'un Kahraman'ı... Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarı ise gündemden düşmeyen Mustafa Üstündağ'ın aşk hayatı pek umduğu gibi gitmiyor. 10 yıllık evliliğini bitiren ve bir erkek evladı bulunan Mustafa Üstündağ, boşanmanın ardından Seda Torunlar ile yeni bir aşka yelken açmıştı, ancak bu aşk kısa sürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO'nun Boran'ı Kurtlar Vadisi'nin Muro'suydu... Mustafa Üstündağ Seda Torunlar'da aradığı aşkı bulamadı

Seda Torunlar ile birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu, aradığı aşkı yine bulamadı. Çiftin aşkları iki ay sürdü. Ayrılık kararından sonra sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan ikili, beraber oldukları fotoğrafları da sildi. İşte Mustafa Üstündağ'ın ayrıldığı sevgilisi ve boşandığı eşi başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

EDHO'nun Boran'ı Kurtlar Vadisi'nin Muro'suydu... Mustafa Üstündağ Seda Torunlar'da aradığı aşkı bulamadı, çabuk bitti

GÜLŞAH SARAÇOĞLU VE ESKİ SEVGİLİSİ GÖKHAN GÖZ

EDHO'nun Boran'ı Kurtlar Vadisi'nin Muro'suydu... Mustafa Üstündağ Seda Torunlar'da aradığı aşkı bulamadı, çabuk bitti

Saraçoğlu, daha önce de evini bastığı eski sevgilisi Gökhan Göz'ü şimdi de tüm sosyal medyada takipçileri önünde rezil etti.
Saraçoğlu eski sevgilisinin Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılarak küfür ve hakaretler yağdırdı.

EDHO'nun Boran'ı Kurtlar Vadisi'nin Muro'suydu... Mustafa Üstündağ Seda Torunlar'da aradığı aşkı bulamadı, çabuk bitti

"Hayatımdaki en büyük pişmanlığım Gökhan Göz" diyen ünlü modacı, ağza alınmayacak küfürler ederek sosyal medyada gündem oldu.

DİĞER GALERİLER