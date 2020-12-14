EDHO'nun Boran'ı Kurtlar Vadisi'nin Muro'suydu... Mustafa Üstündağ Seda Torunlar'da aradığı aşkı bulamadı
EDHO'nun Boran'ı Kurtlar Vadisi'nin Muro'suydu... Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ'ın aşkta yüzü gülmüyor. Son olarak meslektaşı Ecem Özkaya ile 10 yıllık evliliğini bitiren ve ardından Seda Torunlar ile yeni bir aşka yelken açan Mustafa Üstündağ'ın ilişkisi bitti. Ahmet Kaan adında bir evladı bulunan Mustafa Üstündağ Seda Torunlar ile 2 ay aşk yaşadı.
EDHO'nun Boran'ı Kurtlar Vadisi'nin Muro'su, Çukur'un Kahraman'ı... Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarı ise gündemden düşmeyen Mustafa Üstündağ'ın aşk hayatı pek umduğu gibi gitmiyor. 10 yıllık evliliğini bitiren ve bir erkek evladı bulunan Mustafa Üstündağ, boşanmanın ardından Seda Torunlar ile yeni bir aşka yelken açmıştı, ancak bu aşk kısa sürdü.
Seda Torunlar ile birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu, aradığı aşkı yine bulamadı. Çiftin aşkları iki ay sürdü. Ayrılık kararından sonra sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakan ikili, beraber oldukları fotoğrafları da sildi. İşte Mustafa Üstündağ'ın ayrıldığı sevgilisi ve boşandığı eşi başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...