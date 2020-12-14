EDHO'nun Boran'ı Kurtlar Vadisi'nin Muro'suydu... Mustafa Üstündağ Seda Torunlar'da aradığı aşkı bulamadı

EDHO'nun Boran'ı Kurtlar Vadisi'nin Muro'su, Çukur'un Kahraman'ı... Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarı ise gündemden düşmeyen Mustafa Üstündağ'ın aşk hayatı pek umduğu gibi gitmiyor. 10 yıllık evliliğini bitiren ve bir erkek evladı bulunan Mustafa Üstündağ, boşanmanın ardından Seda Torunlar ile yeni bir aşka yelken açmıştı, ancak bu aşk kısa sürdü.