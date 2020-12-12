Şahin Ağa'nın vurulmasıyla çılgına dönen Alpaslan masayı basarak önce Korkmazların adamlarına kurşun yağdırdı. Ardından masadaki Korkmazlara ateş edecekken araya Alpaslan girdi. Yaşanan bu olayın ardından Hızır Çakırbeyli, Yaman'ı yanına çağırarak yapacakları konusunda aynı şekilde devam ederse bedel ödeteceğini açıkladı. Hamdi Korkmaz ise alçakça bir plan yaparak Alpaslan'a yazıhanesinin önünde tuzak kurdu ve Alpaslan bu tuzaktan son anda kurtulabildi. Hafta sonunun gelmesinin ardından EDHO 176. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmadı. İşte EDHO son bölüme damga vuran final sahnesi
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. BÖLÜMDE NELER OLDU?
"O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!"
Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister.
Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır.
Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır.
Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır.
Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.
Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.
EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez.
Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.
Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır.
Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.