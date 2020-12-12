Şahin Ağa'nın vurulmasıyla çılgına dönen Alpaslan masayı basarak önce Korkmazların adamlarına kurşun yağdırdı. Ardından masadaki Korkmazlara ateş edecekken araya Alpaslan girdi. Yaşanan bu olayın ardından Hızır Çakırbeyli, Yaman'ı yanına çağırarak yapacakları konusunda aynı şekilde devam ederse bedel ödeteceğini açıkladı. Hamdi Korkmaz ise alçakça bir plan yaparak Alpaslan'a yazıhanesinin önünde tuzak kurdu ve Alpaslan bu tuzaktan son anda kurtulabildi. Hafta sonunun gelmesinin ardından EDHO 176. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmadı. İşte EDHO son bölüme damga vuran final sahnesi

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!"

Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister.