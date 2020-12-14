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    • 14.12.2020 16:21
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    14 Aralık 2020! Aynı kadından çocuk sahibi olan iki arkadaşın şaşırtan kaybı...

    ... 14 Aralık 2020 Atv Esra Erol'da canlı yayınına Türkiye'yi ekrana kilitleyecek olay! 2 arkadaş aynı kadından çocuk sahibi oldu şimdi ikisi de kayıp çocuklarını arıyor! DNA testi Esra Erol'da canlı yayınında gerçekleri ortaya çıkartacak, küçük çocuğun babası Recep mi? Hafta sonu neler yaşandı? Fatma'nın herkesi şok edecek son kararı ne? Hepsi ve daha fazlası 14 Aralık Atv Esra Erol canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol canlı yayında bugün (14 Aralık 2020) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

    ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - TIKLA

    Hafta sonu neler yaşandı? Fatma'nın herkesi şok edecek son kararı ne? Hasan'ın son hamlesi ne olacak?

    DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! Küçük çocuğun babası Recep mi?

    Mehmet Bey çocuklarına kavuştu, dün akşam neler yaşandı?

    2 arkadaş aynı kadından çocuk sahibi oldu şimdi ikisi de kayıp çocuklarını arıyor! Türkiye günlerdir bu olay konuşuyor!Hepsi ve daha fazlası 14 Aralık Atv Esra Erol canlı yayınında!
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    Haberler Televizyon Esra Erol canlı yayın izle 14 Aralık 2020! Aynı kadından çocuk sahibi olan iki arkadaşın şaşırtan kaybı...