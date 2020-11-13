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Hande Soral'ın eşi de kendi gibi oyuncu! Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni oyuncusu...

Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakterine hayat veren oyuncu Hande Soral'ın Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna dahil olacağı haberlerinin ardından güzel oyuncu yakın merceğe alındı. 31 yaşındaki Hande Soral, kendi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile uzun süreli ilişkisini 14 Ekim 2017'de evlilikle taçlandırdı. Geçtiğimiz ay evliliklerinin 3. yılını kutlayan çift, mutlu birlikteliklerini çok fazla göz önüne çıkarmadan yaşamayı tercih edenlerden. İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna dahil olacağı iddia edilen güzel oyuncu Bensu Soral'ın eşi ve ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

13.11.2020 14:36 - Son Güncelleme: 13.11.2020 14:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





