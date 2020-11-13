Hande Soral'ın eşi de kendi gibi oyuncu! Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni oyuncusu...
Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakterine hayat veren oyuncu Hande Soral'ın Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna dahil olacağı haberlerinin ardından güzel oyuncu yakın merceğe alındı. 31 yaşındaki Hande Soral, kendi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile uzun süreli ilişkisini 14 Ekim 2017'de evlilikle taçlandırdı. Geçtiğimiz ay evliliklerinin 3. yılını kutlayan çift, mutlu birlikteliklerini çok fazla göz önüne çıkarmadan yaşamayı tercih edenlerden. İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna dahil olacağı iddia edilen güzel oyuncu Bensu Soral'ın eşi ve ünlülerin eşleri ve sevgilileri...
Hande Soral, Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna dahil oldu haberlerinin ardından yakın takibe alndı. Güzel oyuncu, daha önce Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakterine hayat vermiş ve geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. 32 yaşındaki Soral, kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile evli.
2017 yılında dünyaevine giren ünlü çift sosyal medyanın gündeminde. Demirci bugün 36. yaş gününü kutluyor. Eşi Hande Soral ise sosyal medyadan, "İyi ki doğdun sevgilim, seni seviyorum" notuyla paylaştığı bir fotoğrafla hayranlarının karşısına çıktı. İşte Hande Soral'ın eşi ve ünlülerin hayat arkadaşları...