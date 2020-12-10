Bir Zamanlar Çukurova'nın kahya Saniye'sini daha önce böyle gören çıkmadı! Estetikle gündeme gelen Selin Yeninci meğer...

Gülüşü, bakışı hatta mimikleri hala aynı olan Selin Yeninci, hayranlarından bu haliyle de tam not aldı. Selin Yeninci'nin çocukluk halini gören hayranları, 'Yok artık bu sen misin?', 'Hiç değişmemişsin' gibi yorumlar yaptı. İşte Selin Yeninci ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...